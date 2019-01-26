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26.01.2019 08:38
Рубрика: В мире

Порошенко засекретил результаты военного положения на Украине

Текст: Александр Саможнев
Президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие засекреченное решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об итогах военного положения на Украине. Документ вступает в силу со дня опубликования, сообщают местные СМИ.
Президент Украины Петр Порошенко. Фото: Виталий Аньков/ ТАСС Президент Украины Петр Порошенко. Фото: Виталий Аньков/ ТАСС
Президент Украины Петр Порошенко. Фото: Виталий Аньков/ ТАСС

Напомним, военное положение было введено 26 ноября в десяти областях республики, в том числе, в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, а также в Херсонской. Оно затрагивало также район Азово-Керченской акватории.

Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO
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Это решение было принято на следующий день после задержания российскими пограничниками трех кораблей ВМС Украины, нарушивших государственную границу России. В общей сложности были задержаны двадцать четыре моряка. Они дожидаются суда по обвинению в попытке нарушить госграницу.

Эксперты увязывают провокацию на границе с предстоящими в конце марта президентскими выборами на Украине. Военное положение было введено в областях с наименьшей поддержкой президента Порошенко. На местах было запрещено проведение митингов и собраний, а также предвыборной агитации.

В мире экс-СССР Украина Провокация Украины в Керченском проливе
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