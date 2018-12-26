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Рубрика: В мире

На Украине заканчивается военное положение

Текст: Константин Волков

На Украине 26 декабря истекает срок военного положения, введенного в десяти областях страны после инцидента в Черном море 25 ноября, когда два катера и буксир украинских ВМС попытались прорваться через Керченский пролив.

Однако есть вероятность, что военное положение будет продлено или введено снова. Как заявлял ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов, планируется новая попытка прохода кораблей ВМС украинских ВМС через Керченский пролив. Ожидается, что ее предпримут в конце декабря.

Фото: Reuters
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При этом спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер рекомендовал Киеву избежать повторного введения военного положения, а "придерживаться демократических принципов".

Многие граждане Украины полагают, что военное положение было введено в преддверии президентских выборов, намеченных на 31 марта 2019 года. На сегодня, согласно данным соцопроса, проведенного украинским институтом социальных исследований имени Яременко и центром "Социальный мониторинг", 56,6 процента украинцев полагают, что введение военного положения - способ сорвать выборы, особенно учитывая, что рейтинг нынешнего президента Украины Петра Порошенко составляет порядка 10 процентов.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
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