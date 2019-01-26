"РГ" узнала о ситуации с транспортом в связи с сильным снегопадом

Службы аэропортов Московского авиаузла, отвечающие за уборку снега, работают в усиленном режиме. Как сообщили "РГ" в Домодедово, по состоянию на 15 часов 15 минут по московскому времени видимость в районе аэродрома более 1000 метров.

Задержанных или отмененных рейсов из-за погодных условий в Домодедово нет. Для очистки взлетно-посадочных полос и перронов задействованы 60 единиц спецтехники.

На железнодорожной дороге также идет круглосуточная работа по очистке железнодорожного полотна от снежных заносов. Работает 88 специальных машин. При этом, на Московской железной дороге отмечают, что актуальную информацию о движении пассажирских поездов можно получить по телефону Единого информационно-сервисного центра РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный) и на сайте компании в разделе "Фактическое движение поездов".

В Росавтодоре просят автомобилистов, воздержаться от поездок на дальние расстояния в выходные, а в случае передвижения - быть предельно внимательными и осторожными, выбирать безопасную дистанцию, скоростной режим и не создавать препятствий для работы дорожной техники.

При возникновении нештатной ситуации на трассе звонить на горячую линию Росавтодора: 8 (495) 870-97-55, 8 (495) 870-97-87, 8 (495) 870-97-99.