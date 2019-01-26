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26.01.2019 15:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"РГ" узнала о ситуации с транспортом в связи с сильным снегопадом

Текст: Татьяна Шадрина
В Центральной части России усиливается снегопад. Еще вчера "Аэрофлот" отметил 130 рейсов с датой вылета в субботу.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Службы аэропортов Московского авиаузла, отвечающие за уборку снега, работают в усиленном режиме. Как сообщили "РГ" в Домодедово, по состоянию на 15 часов 15 минут по московскому времени видимость в районе аэродрома более 1000 метров.

Задержанных или отмененных рейсов из-за погодных условий в Домодедово нет. Для очистки взлетно-посадочных полос и перронов задействованы 60 единиц спецтехники.

Фото: vk.com/chehovvid
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На железнодорожной дороге также идет круглосуточная работа по очистке железнодорожного полотна от снежных заносов. Работает 88 специальных машин. При этом, на Московской железной дороге отмечают, что актуальную информацию о движении пассажирских поездов можно получить по телефону Единого информационно-сервисного центра РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный) и на сайте компании в разделе "Фактическое движение поездов".

В Росавтодоре просят автомобилистов, воздержаться от поездок на дальние расстояния в выходные, а в случае передвижения - быть предельно внимательными и осторожными, выбирать безопасную дистанцию, скоростной режим и не создавать препятствий для работы дорожной техники.

При возникновении нештатной ситуации на трассе звонить на горячую линию Росавтодора: 8 (495) 870-97-55, 8 (495) 870-97-87, 8 (495) 870-97-99.

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