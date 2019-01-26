В МЧС рассказали, когда в Москве и области закончится снегопад

Субботний снегопад и сильный ветер стали причинам серьезных дорожно-транспортных происшествий в столичном регионе.

ГИБДД сообщило о нескольких ДТП на трассе М-2 в Подмосковье, где столкнулись полсотни автомобилей, в результате которых пострадали два человека. "С 4-го по 59-й км трассы "Крым" произошло несколько происшествий, в которых, по предварительным данным, столкнулись в общей сложности 50 автомобилей", - сообщили в ведомстве. Ранее стало известно, что на этом же участке дороги в субботу днем столкнулись порядка 17 автомобилей. К счастью, никто не пострадал.

Десять автомобилей попали в аварию на Новорижском шоссе. "В районе 57-го км Новорижского шоссе в Истринском районе произошло столкновение 10 автомобилей, в результате которого пострадал один человек", - заявили в пресс-службе ГИБДД.

Ранее сообщалось, что полиция попросила автомобилистов отказаться в выходные от поездок на личных автомобилях из-за непогоды. Согласно экстренному предупреждению, которое распространило МЧС, метель и снегопад продлятся в Москве и области до конца воскресенья.