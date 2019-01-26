В Москве выпадет шестидневная норма осадков

С утра на Москву и Подмосковье обрушился мощнейший за эту зиму снегопад. В субботу, как сообщили в центре погоды "Фобос", выпадет шестидневная норма осадков. "Сегодняшний и ближайшие дни будут серьезным испытанием для города, - заявил мэр Сергей Собянин в своем Twitter. - Перепад температур - до плюсовых значений. Сильные снегопады накроют Москву. Коммунальные службы будут работать в усиленном режиме".

Городское ГУ МЧС передало экстренное предупреждение для всего столичного региона. В первую очередь, это связано с резким усилением ветра до 12-17 метров в секунду. Горожан просят быть внимательнее за рулем и избегать резких маневров. Пешеходам же советуют обходить деревья, рекламные щиты и другие шаткие конструкции. Впрочем, на улицах пока и так не слишком многолюдно. Но встречаются люди с "ватрушками", снегокатами - непогода отпугнула не всех.

На дороги Москвы и Подмосковья вышла уборочная техника. В столице первоначально вывели более 9 тысяч спецмашин, но теперь принято решение увеличить их количество до 12 тысяч, заявил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. В 14 часов колонна спецтехники выехала на "сплошное прометание": колонна машин со щетками идет во всю ширину трасс. В ГИБДД призвали водителей с пониманием отнестись к этому и не препятствовать уборочной технике. В Подмосковье снег и лед с дорог убирают более 600 современных спецмашин.

Несмотря на все старания, без аварий на оживленных магистралях не обходится. В Москве столкновения наблюдаются по всему городу. На Алтуфьевском шоссе столкнулись одновременно 4 автомобиля. Центр организации дорожного движения направил на работу 16 экипажей патруля, который помогает водителям отбуксировать заглохшие машины в сервис или оформить мелкие ДТП.

Тем временем в Подмосковье на трассе М-2 столкнулись почти одновременно 50 автомобилей. Еще 15 машин попали в аварию на Новорижском шоссе. Сообщается о нескольких пострадавших.

Авиасообщение Москвы с другими городами не прерывается. Сейчас задерживаются 11 рейсов. Службам аэропортов нужно больше времени, чтобы расчистить полосы и обработать лайнеры от обледенения. Ни один самолет, направлявшийся в Москву, пока не ушел на запасные аэродромы.