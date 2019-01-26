В Сочи умерла 103-летняя вдова фронтовика, не дождавшись квартиры

В сочинской больнице №4, по предварительным данным, скончалась 103-летняя вдова ветерана Великой Отечественной войны Вержик Хачарян. Как сообщил источник в администрации муниципалитета, состояние здоровья женщины внезапно ухудшилось и она умерла.

Как ранее уже писала "РГ", в 2016 году родственники помогли вдове фронтовика собрать документы на улучшение жилищных условий: Вержик жила в Апшероском районе в очень маленьком доме, с удобствами во дворе, деля комнату с внучкой.

Недавно сотрудники СКР по Краснодарскому краю начали доследственную проверку после появления в СМИ информации о нарушении жилищных прав вдовы ветерана Великой Отечественной войны.

По информации ведомства, в эфире одного из федеральных телеканалов прошел сюжет о стесненных условиях жизни 103-летней вдовы ветерана ВОВ. Женщину, несмотря на преклонный возраст, поставили на очередь в получении жилья.

Руководитель краевого следственного управления СКР Вадим Бугаенко поручил дать всестороннюю юридическую оценку всем обстоятельствам, изложенным в публикации, и установить полную картину произошедшего. По итогам будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь вдова фронтовика, по предварительным данным, умерла в больнице, так и не дождавшись квартиры. Точно все обстоятельства этой истории еще предстоит установить.