Renault Kaptur или Hyundai Creta: что купить за 1 млн рублей

Французский кроссовер Renault Kaptur и его корейский конкурент Hyundai Creta. Обе модели - бестселлеры, имеющие сопоставимый ценник. Что же выбрать? "РГ" сравнила две модели по ключевым параметрам, чтобы облегчить выбор покупателям.

Выбираем глазами

В числе важных преимуществ локализованного французского кроссовера - модная внешность.

Шеф-дизайнер французской марки Лоренс ван ден Акер сумел сохранить яркий стиль донорской модели Captur (переднеприводного кроссовера, продающегося на европейском рынке), добавив внедорожной атрибутики. Ноги дизайна Kaptur "растут" от концепта Renault DeZir, который, по словам ван ден Акера, символизирует любовь и страсть к путешествиям.

В то же время Kaptur практичен благодаря мощному пластиковому обвесу, клиренсу 204 мм, а также углам въезда и съезда, которые составляют 20 и 31 градус соответственно. Еще одна важная деталь, сразу бросающаяся в глаза у "француза", - "топовые" 17-дюймовые диски с высокопрофильной резиной. У Hyundai Creta тоже недавно появились "старшие" 17-дюймовые диски, но они идут в пакете дорогостоящих опций только для машин в топовой комплектации. Иными словами, в большинстве случаев Creta идет с 16-дюймовыми дисками. Казалось бы, мелочь, но именно из-за нее Kaptur, которые мы видим на российских дорогах, выглядят "взрослее" Creta.

Значит ли это, что Creta несет меньший в сравнении с Kaptur дизайнерский потенциал? Ответ - да, хотя по-немецки правильные формы и пропорции кузова корейского кроссовера - это мощный противовес французской чувственности: такой формат тоже нравится многим потенциальным клиентам.

Нельзя сбрасывать со счетов и то, что Creta - это двойник модели ix25, которая поступила в продажу еще в октябре 2014 года в Китае и была ориентирована изначально на рынок "Поднебесной". Отсюда - любимые азиатами волнообразные линии передней панели, не очень сочетающиеся с "граненым" кузовом. Разумеется, при адаптации ix25 для России автомобилю немного увеличили клиренс (до 190 мм), перенастроили подвеску, а также было внедрено дополнительное зимнее оборудование (подогрев руля, лобового стекла, форсунок омывателя, передних сидений и подушек задних сидений).

Чей салон комфортнее

Начнем с габаритов. У Renault они составляют 4333х1813х1613 мм при колесной базе 2674 мм, корейский же оппонент предлагает 4270х1780х1630 мм при межосевом расстоянии 2590 мм. Как видите, "француз" длиннее, шире, но уже "корейца", и что еще важнее - Kaptur даст фору корейскому оппоненту по межосевому расстоянию. Казалось бы, дополнительные 84 мм колесной базы - это весьма ощутимо и в салоне Kaptur должно быть просторнее, чем в Creta.

Но нет - места примерно одинаково, а по объему багажника Hyundai даже опережает "француза" (402 литра против 387 л). Отметим также, что в подполье у полноприводных Kaptur размещена "докатка", а у переднеприводных версий запасное колесо закреплено под полом багажника - читай, оно будет грязным после езды в слякоть. У Creta же во всех модификациях предлагается полноценная "запаска", которая хранится под фальшполом багажника. Кроме того, в подполье у "корейца" предусмотрен вместительный органайзер, у "француза" же по этой статье - прочерк. Как бы то ни было, по габаритам и простору салонов и багажников у наших героев, можно сказать, паритет. Обе модели весьма просторные по меркам субкомпактного сегмента.

В отделке обеих моделей использован по преимуществу жесткий пластик (как ни крути, обе модели - бюджетные), но салон Hyundai выглядит уютнее и дороже, здесь оптимальнее эргономика. Renault же отыгрывается за счет дизайнерских фишек типа ярких цветных декоративных вставок и более авангардных форм элементов салона.

По удобству расположения водителя за рулем перевес на стороне "корейца". Пусть и только в старших комплектациях, но рулевая колонка Creta настраивается в двух плоскостях. У Kaptur же во всех исполнениях имеется лишь регулировка "баранки" по высоте. Кнопки подогрева передних сидений у Creta расположены буквально под рукой - на центральном тоннеле, а у Kaptur - в слепой зоне в торце подушки кресла, при этом у Creta подогрев трехступенчатый в отличие от одноступенчатого алгоритма Kaptur, у которого еще и соответствующие кнопки без всякой индикации.

У обоих кроссоверов в списке опций имеется подогреваемое лобовое стекло, но вот опциональным обогреваемыми рулем и задним диваном может похвастаться только корейский оппонент. Сиденья двух кроссоверов, на наш взгляд, одинаково удобны и в равной мере неспортивны - боковой поддержки не хватает. Передние сиденья Creta при этом имеют больший диапазон регулировок, чем у Kaptur. Между передними креслами Creta предусмотрен широкий бокс-подлокотник, у Kaptur же - узенький откидной подлокотник-поручень.

Кто практичнее

В некоторых нюансах компоновки "француз" переигрывает корейского соперника. К примеру, нижние кромки дверей здесь закрывают пороги, а потому вы не испачкаете одежду при высадке/посадке в отличие от Creta, где нижняя линия дверей проведена над порогами. Или, скажем, бачок стеклоомывателя у Kaptur имеет объем в 5.2 литра, на Creta - лишь 4.6 л.

Но и у Creta есть чем ответить. Так, по размеру топливного бака Creta впереди (55 л против 52 у Kaptur) и, что еще важнее, вне зависимости от используемого мотора, Creta допускает заправку 92-ым бензином. Между тем, для двигателей "француза" регламентировано более дорогое 95-ое топливо.

В то же время "француз" переигрывает "корейца" по приспособленности к эксплуатации на плохих дорогах и бездорожье. Во-первых, у Kaptur имеется преимущество в виде дополнительных 14 мм клиренса. Во-вторых, пространство под днищем Kaptur имеет более мощную стальную защиту, а топливный бак и тормозные шланги защищены лучше, чему у Creta.

В сфере бортовой электроники у каждого из оппонентов имеются уникальные преимущества. Так, в салоне "корейца" имеется сразу две розетки на 12 V по бокам слотов USB и AUX на центральной консоли, а также, повторимся, опциональный подогрев руля и задних сидений. В распоряжении Kaptur имеется единственная розетка на 12 вольт в нише у основания консоли и один USB-слот в составе мультимедийного центра. Зато Kaptur может может похвастать уникальной в сегменте функцией дистанционного пуска двигателя с ключ-карты. Однако, как ни крути, создавать комфортную атмосферу в салоне зимой благодаря мощнейшему пакету "теплых" опций у "корейца" получается лучше и быстрее.

Важное электронное преимущество Kaptur, которое оцениваешь в движении, - это крупные цифровые индикаторы скоростного режима на "приборке". Претензии к информативности черно-белым аналоговым шкалам щитка приборов Creta предъявить сложно, но считывать значения скорости у "француза" гораздо удобнее.

Динамика и управляемость

При сопоставимой энерговооруженности начальные версии корейского кроссовера дадут вам больше удовольствия от управления динамикой, чем схожие модификации "француза". Дело прежде всего в используемой трансмиссии. Для начальных переднеприводных исполнений Kaptur предлагается 5-ступенчатая "механика" (идет в связке с 1,6-литровым 114-сильным "атмосферником"). Корейцы предлагают в базе уже 6-ступенчатую "механику" (сочетается с 1,6-литровым 123-сильным "атмосферником").

Сближенные передачи "шестиступки" Creta позволяют корейскому кроссоверу чуть активнее ускоряться (12,3 с до 100 км/ч против 12,5 с до 100 км/ч) и тратить меньше топлива, следуя по трассе на прямой шестой передаче (разница расхода в загородном цикле составляет 5.8 л/100 км у "корейца" против 6.3 л/100 км у "француза"). Комбинация 1,6-литрового мотора с 6-диапазонным "автоматом" у Creta также обеспечит больше драйверского удовольствия, чем связка 1,6-литрового мотора с задумчивым вариатором у Kaptur.

А вот полноприводные исполнения с 2-литровыми моторами (143 л.с. у "француза" и 150 л.с. у "корейца") ведут себя при ускорении сопоставимо - тяги не в избытке, но все же хватает для умеренно активной езды. И все же, выбирая между мощными версиями наших оппонентов, мы вновь отдаем предпочтение "корейцу" и опять-таки из-за трансмиссии. Увы, древний и нервный 4-диапазонный "автомат" Renault уступает в оперативности и комфорте более современному и достаточно шустрому 6-диапазонному "автомату" "корейца". Полноприводный же Kaptur со старшим бензиновым мотором и 6-ступенчатой "механикой" хорош всем. Жаль, спрос на такую машину не очень велик.

Управляемость наших соперников имеет нюансы, но в целом она сопоставима. В городе приятнее Creta - из-за гораздо более легкого и в меру информативного руля и живой реакции на "газ". Словом, симпатии азартных водителей наверняка останутся на стороне "корейца". Он меньше кренится, легче на подъем и интереснее управляется.

Kaptur реабилитируется на плохих дорогах. Там, где подвеску Creta можно пробить на неровностях, "француз" легко их сгладит, а заставить сработать амортизаторы Kaptur на отбой у вас вряд ли получится. Шасси Kaptur обладает при этом почти столь же высокой плавностью хода, что и у соплатформенного Renault Duster. Наконец, оба автомобиля отлично держат траекторию на скоростных "прямиках" и отлично подходят для поездок на дальние расстояния.

Динамика торможения в целом сопоставима, но приятнее управлять процессом замедления в Creta. Педаль тормоза здесь более чуткая и острая. Кстати, у "корейца" даже в базовом исполнении сзади стоят дисковые тормоза, у Kaptur задние тормозные механизмы - барабанные.

В роли внедорожников

Что касается бездорожья, то здесь отмечается легкое преимущество Kaptur - опять-таки из-за лучшей геометрической проходимости, больших ходов подвески и более трудолюбивой полноприводной трансмиссии. Хорошо, что полный привод обеих моделей имеет режим Lock с электронной блокировкой "центра" и разделением тяги между осями в пропорции 50:50. У обеих моделей можно также отключить ESP в слякоть и на рыхлых грунтах.

Однако "француз" преодолевает бездорожье успешнее, в частности, ему проще справиться с диагональным вывешиванием и он увереннее забирается на скользкие подъемы - использование "тележки" и трансмиссии легендарного Duster дает себя знать. Зато на вооружении Creta имеется такая важная для "пересеченки" функция, как система помощи на спуске (Kaptur такой похвастаться не может), доступная даже для переднеприводных машин.

Подытоживая, хочется отметить почти полный ценовой паритет начальных исполнений двух моделей - цены на Renault Kaptur стартуют с отметки 944 000 рублей, за Hyundai Creta просят от 947 000 рублей. Самый доступный полноприводный Kaptur с "автоматом" - это 2-литровая машина за 1 189 990 рублей. Creta же с полными приводом и "автоматом" можно приобрести за 1 175 000 (в комбинации с 1,6-литровым мотором) и за 1 325 000 рублей (с 2-литровым мотором).

Существенно и то, что при прочих равных Hyundai Creta имеет в сравнении с Renault Kaptur более широкий список дополнительного оборудования. Однако самые приятные опции у "корейца" "привязаны" к старшим исполнениям модели, что, как ни крути, минус для покупателей, которые хотят сэкономить.