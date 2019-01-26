Спасатели извлекли тело ребенка из колодца в Испании

В Испании спасатели достали тело двухлетнего мальчика, который упал в технический колодец 12 дней назад. Ребенок погиб в узком тоннеле глубиной 100 метров и шириной 25 сантиметров.

Инцидент произошел в провинции Малага на юге страны. Малыш упал в колодец во время семейного пикника на ферме родственника в муниципалитете Тоталан. Очевидцы утверждают, что они ничего не успели сделать, так как все произошло внезапно.

Данная поисково-спасательная операция стала одной из самых сложных за всю историю Испании, передает Televisa. Для спасения ребенка велась прокладка вертикального тоннеля. Работе техники осложнял характер местности. К месту предполагаемого падения специалисты попытались опустить камеру, но она застряла на глубине семидесяти метров.

Родители ребенка уже проинформированы об обнаружении тела.

Не исключено, что скважину, в которую упал мальчик, пробурил дядя погибшего с целью поиска воды. По технике безопасности, колодец должен был быть герметично закрыт.