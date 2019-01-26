Тренеры: Степанова – Букин проявили себя бойцами на ЧЕ

Ожидали таких чистых прокатов и высоких оценок от своих учеников?
Александр Свинин: Ожидали, потому что готовились, исправляли ошибки, вылезавшие на предыдущих соревнованиях.
Что касается оценок, то их ставят судьи, но и оценками мы довольны. Ребята молодцы, они бойцы, в таких условиях они проявили свои лучшие качества.
Ирина Жук: У Саши и Вани по ходу сезона постоянно были мелкие недочеты, которые нам очень мешали набирать те баллы, которые можем. Мы это чувствовали. Но наконец-то они откатали две программы чисто, уверенно. Мы очень счастливы.
Александр Свинин: Но это не предел, мы надеемся на большее, надеемся на более высокие баллы, на более мощные прокаты.
С каким настроем ребята выходили на произвольный танец, ведь надо было не проиграть шедшим третьими итальянцам?
Ирина Жук: Они никогда не думают о соперниках, о местах.
Александр Свинин: С юниоров мы настраивали их показывать то, что они умеют. А не думать, что с кем-то надо соревноваться, кого-то обгонять. Если будут кататься хорошо, то будут получать высокие оценки.
Пападакис и Сизерон сделали комплимент вашей паре. Приятно было?
Ирина Жук: Я читала статью, где Габриэлла с Гийомом сказали добрые слова в адрес нашей пары, что у них есть собственный стиль. Французы сейчас законодатели мод в танцах на льду, так что это очень приятно. Но подчеркну, что мы не хотим за кем-то повторять, мы идем своим путем.