В Бразилии около 200 человек пропали без вести после прорыва дамбы

В штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии прорвало дамбу, сдерживающую воду с отходами металлургической промышленности. Горнодобывающая компания Vale, которой принадлежит строение, сообщила, что в районе ЧП в момент прорыва работали ее сотрудники. Их судьба пока неизвестна.

Всего же, по данным спасателей, пропавшими без вести сейчас числятся около двухсот человек. Ранее телеканал Globo сообщил, что четверо раненых были госпитализированы. В больницах подготовлено 150 коек для тех, кто мог пострадать в результате ЧП.

Президент Бразилии Жаир Болсонару в Twitter выразил сожаления в связи с произошедшим. Он сообщил, что сразу три министра направились на место аварии. Также создан кризисный штаб, который координирует действия различных структур, пишет ТАСС.

Напомним, подобный инцидент произошел в Бразилии в ноябре 2015 года. Тогда близ города Мариана, также расположенного в штате Минас-Жерайс, обрушились две дамбы, сдерживавшие воду с отходами металлургической промышленности.

В результате оказалась затоплена территория, на которой проживали около 600 человек, 19 из них погибли. Токсичные отходы попали в реку, которая является основным источником пресной воды, а также местом рыбной ловли для местных жителей. Специалисты предположили, что для восстановления пострадавшей территории понадобится более 50 лет.

По мнению некоторых экспертов, нынешнее происшествие также может нанести существенный ущерб окружающей среде.