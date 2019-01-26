Видео: Три джипа вытаскивают из снега застрявший автобус

Один джип - повод для гордости перед друзьями и знакомыми, причина молчаливой зависти соседей. Два джипа - тема для ревнивой переглядки между водителями, нервное газование на светофоре и резкий - а ну-ка обгони! - старт, как только загорится зеленый свет. Три джипа - это сила, это мощь, это сотни таящихся под капотом лошадиных сил.

Посмотрите, как работают запряженные цугом Toyota 4Runner V8, Toyota Sequoia и Jeep Wrangler Rubicon. В канадском Монреале в разгар снегопада на нерасчищенной дороге (кстати, куда смотрят мэр и коммунальщики?) застрял рейсовый автобус.

Так бы и стоять ему до весны, до активного таяния снега, если бы не сознательные джиповоды. Сцепились тросами, потянули раз, потянули два, потянули три - поехали!

Судя по описанию выложившего это видео монреальца, добровольцы не просто сдернули застрявший автобус, но и помогли ему пройти обледенелый подъем, который сам бы он ни за что не одолел. Так что джип это вам не только крутость и пафос, а еще и друг, товарищ и брат городскому транспорту.