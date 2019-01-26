Владимир Путин посетит блокадную улицу в Петербурге

Завтра, в день 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, президент Владимир Путин возложит цветы к мемориалу "Рубежный камень" в Ленинградской области и к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище.

Программу главы государства сообщили сегодня в пресс-службе Кремля. Ранее "РГ" уже сообщала о планируемой поездке, но подробностей графика еще не было.

Президент осмотрит экспозицию, которую подготовило патриотическое объединение "Ленрезерв". Организаторы воссоздали блокадную улицу с трехэтажными домами, в один из которых попала бомба. Звуковое сопровождение в виде метронома и военной хроники создает эффект присутствия.

Кроме того, Владимир Путин посетит спектакль-концерт "Слушай, страна, говорит Ленинград" в Большом концертном зале "Октябрьский". Приглашены ветераны и жители блокадного города.

"Это очень важная дата для всей страны, для всех, и персонально для президента Путина", - пояснил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.