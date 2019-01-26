Захарова высказалась по назначению представителя США по Венесуэле

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила создание американским госдепом новой должности специального представителя по Венесуэле. По словам дипломата, назначение Эллиота Абрамса ответственным за усилия США по восстановлению демократии в Венесуэле является попыткой Вашингтона взять Боливарианскую республику под контроль.

Венесуэла, вслед за Ираком и Ливией, стала новой мишенью Вашингтона "по восстановлению демократии", отмечает Захарова на своей странице в Facebook. Представитель МИД добавила, что США рассматривают южноамериканскую страну как своего "будущего регионального вассала".

Напомним, что в Венесуэле обострилось противостояние между властями и оппозицией и Белый дом категорически встал на сторону спикера оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо, который в среду объявил себя временным главой государства.

Государственный департамент США призвал своих граждан, находящихся в Венесуэле, покинуть страну в связи с резким обострением внутриполитического кризиса.