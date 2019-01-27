Стоимость нефтепродуктов у производителей снизилась в последний месяц прошлого года на 15-25%. Подешевел в оптовом звене и бензин, однако столь существенное снижение отпускных цен у крупных поставщиков не полностью дошло до потребителя. В январе, по оценкам экспертов, снижения тоже не произойдет, несмотря на низкий сезон, так как выросли ставки НДС и акцизов.

О снижении цен производителей сообщил в минувшую пятницу Росстат. По его оценкам, в обрабатывающих производствах наибольшее снижение цен отмечено на газойли (25,5%), нефтяные кровельные и строительные битумы (24,7 и 22,7%), судовое топливо (20,7%), бензин (15,4%), топочный мазут (15%), легкие дистилляты (12,9%), сжиженный пропан и бутан (6,5%).

Резкое снижение оптовых цен на бензин в декабре связано с выполнением вертикально интегрированными нефтекомпаниями (ВИНК) условий соглашения с правительством о заморозке цен на топливо, а также с тем, что была снижена привлекательность экспортных поставок топлива за счет падения мировых цен на нефтепродукты, говорит эксперт Аналитического центра при правительстве РФ Олег Колобов. В результате оптовые цены на бензин, которые выступают рыночным индикатором и включают в себя цены производителей (то есть отпускные цены заводов), вернулись на уровень, зафиксированный в марте 2018 года.

При этом снижение оптовых цен на бензин привело в том же месяце к изменению розничных цен. Правда, по данным Росстата, оно было незначительным - на 7 копеек на литр по сравнению с ноябрем.

"Ограниченный эффект снижения оптовых цен на розницу в декабре был обусловлен ожидаемым ростом ставок акциза (на 3,05 рубля на литр) и НДС (с 18 до 20%), который компании начали частично компенсировать в январе этого года, - поясняет Олег Колобов. - Увеличение оптовых (биржевых) и розничных цен на бензин Аи92 в период с 24 декабря по 21 января составило 1,53 рубля на литр и 33 копейки на литр соответственно".

Исходя из многолетних наблюдений, можно сделать вывод, что оптовые цены более подвержены существенным колебаниям, в то время как розничные куда более стабильны. Как правило, они незначительно снижаются зимой, умеренно растут весной и летом, а осенью стабилизируются. Опасаясь повторения истории прошлого года, когда в апреле-мае резко выросли оптовые цены, а следом и розничные, автомобилисты и производители задаются вопросом, будет ли продлено соглашение ВИНК с правительством о заморозке цен, которое сейчас ограничено 31 марта 2019 года.

Правительство будет контролировать ситуацию с ценами "всеми доступными ему методами", чтобы по итогам января рост на АЗС не превысил 1,7% ввиду роста ставки НДС, а далее - не превышал уровень прогнозируемой инфляции, причем равномерно по месяцам, заявил вице-премьер Дмитрий Козак. Потребуется ли для этого заключать новое соглашение с нефтяниками, станет ясно в середине марта, когда полноценно заработает механизм компенсаций нефтекомпаниям в рамках налогового маневра. "В любом случае не допустим стремительного роста цен на моторное топливо", - заключил Козак.