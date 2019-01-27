Что купить за 1 млн: новый Hyundai Creta и пять подержанных кроссоверов

Многие потенциальные покупатели переключили свое внимание на вторичный рынок. Даже чисто психологически очень трудно заставить себя покупать новый Logan за семьсот, Solaris за девятьсот, Duster за миллион, а Hyundai Creta за миллион двести тысяч рублей, когда буквально вчера за эти деньги можно было купить новый Qashqai, Outlander или даже Tiguan. Так может не стоит переплачивать за "бюджетное" новье и выбрать чуть обкатанный полноценный кроссовер? Рассматриваем самые беспроблемные альтернативы.

Итак, статистика неумолима - в 2018 году 67 588 человек выбрали своим автомобилем Hyundai Creta. Это лучший показатель среди всех кроссоверов российского рынка и аж четвертое место в абсолютном зачете среди всех автомобилей вообще. Обошли "Крету" только пара народных "Лад" да родственный Kia Rio. Обращение к прайс-листу корейского бестселлера быстро выявит суммы, которые россияне несли в кассы дилеров Hyundai: грубо - от миллиона до миллиона трехсот тысяч рублей.

На верхней планке этого диапазона полноприводные 2.0-литровые экземпляры с автоматом, а вот за миллион-миллион сто придется обходится моторчиком 1.6, передним приводом и механикой. Не густо, учитывая, что Creta не является шедевром дизайна, не блещет отточенными повадками управления, да и по хозяйственной части со своими компактными размерами лучшей в классе не является. Любят ее за баланс всего вышеперечисленного помноженную на репутацию надежности, которую корейцы уже на равных делят с японцами.

Но ведь не одна она такая универсальная - на рынке сегодня полно более продвинутых вариантов, которые запросто утрут нос "Крете". Одна беда, более престижные, крупные и современные конкуренты не стесняются просить и большие деньги за свой товар, так что у потенциальных покупателей при ограниченном бюджете иногда просто не остается выбора. Или все-таки остается? Думается, трудно поверить в то, что какой-нибудь Nissan или Ford через 50-60 тысяч км пробега приходят в негодное состояние - это же не "Жигули". Для большинства именитых иномарок такой пробег - хорошая обкатка, три-четыре плановых ТО, даже заводская гарантия не всегда исчерпана. Так может не стоит бояться и отказывать себе в удовольствии обладать достойным аппаратом, пусть и слегка поездившим.

На самом деле вопрос неоднозначный. На вторичном рынке машина машине рознь. Одну продают, потому что неожиданно быстро продалась квартира почившей бабушки и появилась возможность купить Mercedes, другую - потому что она три раза перевернулась через крышу, несмотря на заводскую гарантию и пробег 30 000 км, а третью - потому что турбина с роботизированной коробкой передач пятый раз попадают под гарантийный отзыв и следующий будет уже за свой счет.

Как всегда, выбирать подержанную иномарку нужно уметь. Мы же готовы подсказать, на что стоит обратить внимание в первую очередь, если покупать новую "Крету" совсем не хочется, а обращаться на вторичный рынок страшно. Итак, самые надежные и неприхотливые кроссоверы с не очень большим пробегом.

Mitsubishi Outlander III, рестайлинг

Mitsubishi Outlander. Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Год выпуска: 2015

Пробег: 50 000 - 70 000 км

Наверное, первый претендент, которого можно было бы посоветовать. За указанную сумму 1-1,3 млн можно выбрать Mitsubishi Outlander из целого ряда предложений. Ближе к первой цифре окажутся более простые версии с 2.0-литровым двигателем, ко второй - хорошо оснащенные комплектации с мотором 2.4. В любом случае, это будет крупный и просторный японский кроссовер в последнем рестайлинге, только что сошедший с заводской гарантии, причем, очень часто по году, но не по пробегу. Регулярно в продажу выпадают экземпляры 2015 года выпуска со средним пробегом около 60 000 км, что для Mitsu можно считать обкаткой.

Оба двигателя 4B11 и 4B12, различающиеся, по сути, только объемом и мощностью, заслужили репутацию надежных. Цепной привод, выносливая моторная электрика, минимальный ресурс в 250 000 км и основные проблемы, связанные только со старостью и физическим износом деталей. Прибавляйте сюда вечную механическую коробку, выносливую муфту полного привода и основные элементы подвески.

Самый главный вопрос - с какой интенсивностью использовали вариатор. Последний боится только перегревов, то есть, частой езды с педалью газа в полу, буксований и бездорожья. Тут надо ориентироваться по возрасту и темпераменту прошлого владельца. Бравых и лихих молодцов, а также заядлых дачников и любителей рыбалки лучше проверять получше. К пробегу 60-75 тыс. км, скорее всего, потребуется перетряхнуть ступичные подшипники, проверить передние амортизаторы, тормозные диски и различные внешние электрические разъемы на предмет их повреждений.

Nissan X-Trail III (T32)

Nissan X-Trail. Фото: Пресс-служба Nissan.

Год выпуска: 2015-2016

Пробег: 50 000 - 80 000 км

Еще один представитель японского автопрома и прямой конкурент Mitsubishi Outlander имеет тот же самый набор вариантов исполнений - пара проверенных временем бензиновых моторов 2.0 или 2.5, комплектуются механикой, вариатором, полным или передним приводом на выбор. За объявленные деньги можно найти даже гарантийные экземпляры последнего третьего поколения 2016 года выпуска с пробегом около тех же 50 000-60 000 км - но это редкость, хотя поискать стоит. Чаще всего удастся обнаружить так же только что вышедшие с гарантии экземпляры с пробегом под 80 000 км, что для X-Trail III не является проблемой.

Опять же оба бензиновых мотора Nissan X-Trail серий MR20 и QR25 можно признать достаточно надежными, тем более, на таких небольших пробегах и после всех доработок третьего поколения кроссовера. Основные вопросы последний X-Trail начинает задавать после 120-150 тысяч км пробега, когда ослабляется цепь ГРМ, начинают подтекать сальники и прокладки, требовать регулировки клапана, а также появляются прочие возрастные проблемы. Опять же, механическая коробка никаких нареканий как правило не вызывает, а вот вариатор Jatco лучше не мучить. К пробегу 60 000 км он точно потребует дорогостоящей замены масла, оттягивать которую крайне не рекомендуется.

Все остальные агрегаты - подвеска, рулевое управление и тормоза - служат среднестатистический срок при отсутствии жестких условий эксплуатации и отличаются только спецификой замены. Сервисные работы на X-Trail порой стоят неожиданно больших денег.

Ford Kuga 2.5

Ford Kuga. Фото: Пресс-служба Ford.

Год выпуска: 2015-2017

Пробег: 30 000 - 75 000 км

Американский кроссовер с современным экстерьером, качественным салоном и очень интересным управлением. Но, увы, с точки зрения надежности рассматривать нужно только одну, самую базовую версию - с атмосферным двигателем 2.5, автоматом и исключительно передним приводом. На бездорожье такой версии путь заказан, но зато цены могут очень приятно порадовать, поскольку найти можно очень свежие экземпляры с пробегом даже 30-40 тыс. км, находящиеся на заводской гарантии.

У атмосферного мотора 2.5 Duratec, по большому счету, главный недостаток - это расход топлива. Проверенный временем двигатель, рассчитанный на американскую эксплуатацию, очень вынослив. Нужно внимательно следить только за уровнем масла и датчиком температуры - масляного голодания и перегрева мотор не любит. Ну и в случае какого-либо ремонта, возможно, придется обращаться за неоригиналом, поскольку родные запчасти на Ford часто идут в сборе, что резко повышает стоимость обслуживания.

Автомат надежен при условии регулярной смены масла - гидроблок крайне критично относится к загрязнениям. Да и лучше до ремонта дело не доводить, поскольку коробка достаточно сложна и требует хорошего специалиста. В остальном, опять же, отсутствие турбомотора, капризного "робота" и полного привода более дорогих версий Ford Kuga, превращает базовую версию в неприхотливый кроссовер со среднестатистическим обращением в сервис.

А если взять "корейца"

Kia Sportage. Фото: Пресс-служба Kia.

Год выпуска: 2015-2017

Пробег: 30 000 - 75 000 км

Как ни странно, еще две модели, которые буквально просятся в нашу подборку - Kia Sportage III и IV поколений, а также последнее исполнение Hyundai Tucson - мы советуем только из очень проверенных рук, несмотря ни на какие рейтинги брендов.

Дело в том, что Kia Sportage поколения III оказался достаточно проблемным аппаратом: вопросы с задирами в бензиновом двигателе 2.0, проблемы с муфтой полного привода, а также нюансы ремонта попортили изрядному количеству владельцев крови и нервов. Что из этого исправлено в поколении IV пока неизвестно - нет достаточной статистики. Собственно, последний вопрос актуален и для нового Hyundai Tucson. Так что обе этих модели, вписывающиеся в стоимость новой Creta, рассматривать исключительно при полном доверии продавцу.

Еще дешевле или еще лучше?

Не будем забывать, что Hyundai Creta - компактный кроссовер. Ни особым простором в салоне, ни, тем более, большим багажником она похвастать не в силах. А значит, что для ее покупателей габаритные параметры не основные. Это достаточно заметно расширяет ассортимент на вторичном рынке, ведь у каждого из рассматриваемых нами среднеразмерных кроссоверов есть "младшие братья", которые по надежности мало в чем уступают.

Собственно, за те же с "Кретой" деньги можно купить новые Mitsubishi ASX и Nissan Qashqai, но, увы, только в базовых версиях. Зато слегка подержанные обе модели с запасом вписываются в миллион-плюс рублей, причем в том числе с вариатором и полным приводом. Достоинство в том, что и Qashqai, и ASX используют по сути те же надежные агрегаты, что и старшие "братья". Исключение только базовая версия "Кашкая" с евромотором 1.2-Турбо, которую лучше пропустить от греха подальше. В остальном - смело можно рассматривать как хорошую альтернативу.

А вот Ford EcoSport мы советовать не будем, потому что никаких особых выгод перед "Кретой" у него нет - это такой же бюджетник, причем южно-американский, хотя и очень приличный, но со своими нюансами.

Вместо него мы рекомендуем взглянуть на кроссовер Skoda Yeti последней генерации, который скоро будет заменен на модель Karoq. Чешский кроссовер отличается отточенными повадками, очень качественным и очень продуманным интерьером, а также достойной надежностью. Однако речь, опять же, идет об одной единственной версии - базовой, с 1.6-литровым "атмосферником" (110 л.с.) и механикой или классическим автоматом на выбор. Никаких турбо и DSG, а также, увы, и полного привода тоже. Зато выносливый двигатель, простая конструкция и относительно доступная стоимость обслуживания при цене до миллиона рублей делают из Yeti отличную альтернативу новой переднеприводной "Крете".