Емельяненко рассказал о своем состоянии после боя с Бейдером

Легендарный российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко заявил, что чувствует себя хорошо после поединка с Райаном Бейдером.

Напомним, Емельяненко проиграл американцу в финале Гран-при Bellator в Лос-Анджелесе. Бой длился 34 секунды и завершился нокаутом. По окончании поединка тренер россиянина Питер Тайссе отметил, что Федору наложили девять швов.

"Чувствую себя хорошо", - приводит слова Емельяненко пресс-служба ММА России. "Рассечение над глазом не глубокое. Думаю, через пару недель все заживет. Спасибо всем, кто помогал мне готовиться к бою, приехал поддержать меня и кто встал рано утром посмотреть наше противостояние. Благодарю всех за поддержку и ваши молитвы".

Завершит ли карьеру Емельяненко - пока загадка. Сам он за пару дней до боя с Бейдером заявил, что не исключает и такой вариант.