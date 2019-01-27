Kia Ceed SW: Есть ли конкуренты у нового универсала

Универсал Kia Ceed Sportwagon третьего поколения дебютировал в России на Московском автосалоне в августе 2018 года. Но до дилеров корейской марки он доберется только 28 января. Накануне старта продаж "РГ" выяснила, какие плюсы и минусы есть у нового "сарая".

Как снаружи

Новая модель построена на новой платформе K2. Длина Ceed SW равна 4 600 мм, что на 95 мм больше, чем у предшественника. Ширина универсала составляет 1 800 мм (+20 мм), высота - 1 465 мм (-20 мм). А вот колесная база не изменилась - 2 650 мм, при этом передний свес теперь короче на 20 мм (880 мм), а задний увеличен на 115 мм - до 1 070 мм.

Дизайнеры с уже бывшим главным стилистом Kia Питером Шрайером поработали на славу. Корейский "сарай" выглядит просто восхитительно - особенно сзади. Да, можно найти заимствования у других брендов. Например, фонари почти как у BMW, а глядя на четыре светодиодных точки в фарах сразу вспоминаешь Porsche. Но общее впечатление это не портит - Ceed SW стильный, красивый, молодежный (да, и универсалы могут быть таким). И, что тоже важно, он выглядит намного дороже, чем стоит.

Как внутри

Ради чего покупают универсалы? Естественно, ради багажника. Так что начнем наш обзор именно с него. Корейцы не без гордости заявляют, что объем грузового отсека составляет 625 литров - это больше, чем у Skoda Octavia Combi (588 литров) и у прошлого поколения Ceed SW (528 литров). А при сложенных сиденьях второго ряда доступны уже 1 694 литра. Цифры впечатляют, но что по факту?

Задние кресла можно сложить прямо из багажника (в пропорции 40x20x40), потянув за один из рычагов - в итоге образуется ровная площадка. Плюс удобно перевозить длинномеры - не нужно снимать детские кресла, так как задняя спинка складывается тремя частями. Есть система фиксации вещей в виде телескопических распорок и сетки, но она доступна в топовых версиях. А докупить ее, если вы берете простые комплектации, к сожалению, не получится.

Что еще? Крючки для сумок, розетка на 12 В, ниша для незамерзайки, в подполе оказался органайзер, куда можно складывать всю мелочевку. Запаски нет, только докатка. Не обошлось и без минусов. Для того, чтобы добраться до докатки, нужно вытащить почти все блоки органайзера, что, конечно, не очень удобно.

Кстати, автомобиль снабжен интеллектуальной системой открывания багажника: если подойти к багажнику закрытого Ceed SW с ключом в кармане, то пятая дверь поднимется вверх автоматически. И не нужно махать ногой под бампером! Жаль только, что такой приятный бонус положен только машинам старших комплектаций.

Если резюмировать впечатления от грузового отсека, то они положительные: все комфортно, понятно, просто. Я бы лично лишь добавил побольше крючков - ведь это самая удобная вещь для пакетов из магазина.

Что же касается самого салона, то он практически идентичен тому, что у хэтчбека. Со всеми своими плюсами и минусами. Детально останавливаться на нем нет смысла, вы можете прочитать наш декабрьский тест, где мы рассказали о главных деталях интерьера.

Но есть и отличия. И они касаются в первую очередь второго ряда, где стало теснее - пространство там сократилось на 11 мм, а расстояние от подушки сиденья до потолка - на 6 мм. В то же время места для головы вполне хватит даже высоким пассажирам - хотя крыша в новом универсале даже ниже, чем в прежнем. Никаких изысков сзади, естественно, вы не найдете - даже в нашей топовой версии были только центральные дефлекторы и обогревы сидений.

Как едет

В гамме двигателей никаких сюрпризов - все это есть и у хэтчбека. В России Sportwagon можно купить с 1,4-литровым бензиновым двигателем Kappa мощностью 100 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой механической КПП; 1,6-литровым MPI Gamma на 128 л.с. с 6-ступенчатой "механикой" или "автоматом", а также с 1,4-литровым силовым агрегатом T-GDI Kappa с турбонаддувом на 140 л.с. с преселективной трансмиссией 7DCT. Машина с топовым движком оказалась у нас.

Интересно, что именно с таким силовым агрегатом был и хэтчбек, который мы тестировали в конце прошлого года. Так есть ли большая разница между этими машинами в динамике? Нет, по ощущения все то же самое. Да и паспортные данные это подтверждают: до 100 км/ч хэтчбек разгоняется за 9,2 секунды, универсал - за 9,4 секунды. Согласитесь, разница не такая существенная, чтобы ее заметить.

Говоря об этом движке, можно только повторить то, что мы писали про хэтчбек. С мотором 1,4 литра вы не будете чувствовать себя аутсайдером и в городе, и на трассе. За неделю теста не возникло ситуаций, когда пришлось бы посетовать на слабый мотор. Конечно, всегда хочется большего, но нужно понимать, что за более мощный силовой агрегат пришлось бы доплатить кругленькую сумму. Да и для тех, кому хочется "погорячее", корейцы припасли отличный вариант - Kia Ceed GT (у него турбомотор 1.6 T-GDI и 204 л.с.), который должен добраться до нас уже в этом году.

Да и есть возможность "пришпорить" обычную версию "сарая", нажав на чудесную кнопку Sport. Как и в случае с хэтчбеком, автомобиль сразу же взрывается: руль становится жестче, реакция на акселератор быстрее, а "робот" еще шустрее перебирает передачи. Так что про этот режим точно не стоит забывать.

Универсал на 37 кг тяжелее хэтчбека. Из-за этого инженеры поменяли задние амортизаторы и пружины на аналоги с более жесткими характеристиками (так как в основном весь дополнительный вес приходится на заднюю ось). Подвеска стала более энергоемкой - она отлично справляется с большими ямами и неровностями, но "мелкую рябь" на дороге переносит не так хорошо.

В остальном же придраться особо не к чему: Ceed SW уверенно стоит на прямой, без больших кренов проходит повороты. Отдельно стоит отметить великолепно откалиброванный руль, позволяющий точно прописывать траекторию движения.

За время теста расход топлива составил 9-10 литров на "сотню" - нормальный результат для этого мотора. К тому же, автомобиль спокойно переваривает АИ-92, что для российских условий большой плюс.

Современные помощники? Их здесь предостаточно. Адаптивный круиз-контроль, ассистент движения по полосе, мониторинг мертвых зон, система удержания автомобиля в полосе, система распознавания дорожных знаков, функция автоматического переключения дальнего света на ближний, система распознавания усталости водителя, автоматическая система экстренного торможения, автопарковщик и д.р. Перечислять можно долго.

Ясно, что все эти богатства доступны для самой топовой версии автомобиля, но не у всех конкурентов вообще есть такие "фишки". Так что в этом плане Kia смотрится очень привлекательно.

Да и приятные зимние опции (в нашей машине, например, были обогревы всего, начиная от лобового стекла и заканчивая форсунками омывателя) многих могут заставить сделать выбор в пользу именно корейской модели.

Что в итоге

В 2018 году Kia продала в России 20 706 автомобилей Ceed, доля машин в кузове универсал составила примерно 50% (а в целом эта корейская модель занимает 13% сегмента). Это очень хороший показатель, который говорит о том, что Sportwagon востребован на нашем рынке.

А если посмотреть на цифры конкурентов (например, продажи Skoda Octavia Combi не дотянули даже до тысячи, а Ford Focus универсал разошелся тиражом чуть больше 4 тысяч экземпляров), то становится понятно, кто задает тон среди иномарок в этом классе.

Одно из главных преимуществ "корейца" - это, конечно, цена. Новый Ceed Sportwagon можно купить от 1 084 900 рублей, топовая комплектация машины обойдется в 1 624 900 рублей.

Для сравнения: Skoda Octavia Combi (автомобиль импортируют из Чехии) стоит минимум 1 433 000 рублей, версия со всеми опциями перевалит за 2 000 000 рублей. А вот за базовый Ford Focus универсал дилеры попросят 1 072 000 рублей, самый "нафаршированный" "американец" оценен в 1 629 000 рублей. Но тот же Focus визуально, на мой взгляд, уже устарел. Кстати, в Европе Ford представил обновленную модель. Правда, когда она доедет до России - большой вопрос.

Если резюмировать все впечатления, то у Kia получился очень симпатичный и практичный автомобиль на каждый день за вменяемые деньги. И нет сомнений в том, что Ceed Sportwagon будут покупать не только таксисты. Конкурентам придется ой как непросто.