Ксения Собчак объяснила, почему ушла из студии НТВ перед эфиром

Известная телеведущая Ксения Собчак рассказала в своем блоге в Telegram, почему покинула студию НТВ за несколько минут до начала прямого эфира программы "Центральное телевидение".

По словам Собчак, продюсеры пригласили ее стать участницей передачи и обсудить ситуацию на Украине. Но вместо этого она увидела на экране кадры драки своего супруга Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова. Тогда телеведущая поняла, что тема программы будет затрагивать ее личную жизнь, и приняла решение уйти.

При этом на НТВ заявили, что предупреждали Собчак о том, что будут задавать вопросы о Виторгане и Богомолове, пытаясь выяснить, была ли драка реальной.