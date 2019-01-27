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27.01.2019 20:54
Рубрика: Культура

Первый канал назвал имена трех наставников проекта "Голос. Дети"

Текст: Александр Алексеев

Завтра, 28 февраля, стартуют съемки шестого сезона шоу "Голос. Дети". Сегодня главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта официально сообщил, что места в престижных красных креслах займут: Пелагея (пропустившая только один сезон из-за рождения дочери, - прим. "РГ"), Валерий Меладзе (третий год подряд) и, впервые, одна из самых модных певиц СНГ Светлана Лобода, которая дала в январе три аншлаговых концерта в московском "Крокус Сити Холле".

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Дата первого выхода в эфир проекта "Голос. Дети" пока не определена, ориентировочно первая декада февраля. По условиям конкурса, в нем могут участвовать дети в возрасте от 7 до 14 лет. А во время "слепых прослушиваний" каждый из наставников наберет себе в команду по 15 юных артистов.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
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Каждый из трех наставников постарается научить детей тому, что умеет сам: петь, танцевать, понимать толк в репертуаре и не робеть перед любой аудиторией. А еще - поможет своим воспитанникам выработать собственные вкус, стиль и исполнительскую манеру. И, конечно, сделает все для того, чтобы они стали лучше разбираться в музыке, моде, да и в культуре в целом.

Уже ради этого юным артистам стоит попадать на проект "Голос. Дети", а нам, телезрителям, смотреть все его выпуски.

Девять человек выйдут в финал, а кто из них победит в этом сезоне, снова будем решать все мы через зрительское голосование в прямом эфире.

Культура Музыка Поп-музыка Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Музыка с Александром Алексеевым
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