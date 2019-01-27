Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал об ошибке Евросоюза

Новости

Жители Пскова попробовали блокадный хлеб 16:40
Песков: Поддержка Японией санкций мешает подписанию мирного договора 15:47
В пермской многоэтажке произошло обрушение перекрытия 15:46
Пожарные объяснили взрывы в доме в Москве 15:41
В Совфеде приветствовали решение Германии о помощи блокадникам 15:36
Бундесвер предлагает вернуть воинский призыв 15:33
Патриарх Кирилл провел богослужение в день снятия блокады Ленинграда 15:24
В Москве в квартире прогремел взрыв 15:21
В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги 15:20
В Подмосковье сгорели 10 тысяч кур 15:01
Мадуро объявил о планах открытия Миссии интересов Венесуэлы в США 14:35
Ленинградскую "свечу в окне" можно будет зажечь виртуально 14:21
Ксения Собчак объяснила, почему ушла из студии НТВ перед эфиром 14:04
В Подмосковье ребенка насмерть сбил квадроцикл 14:01
Владелец Gucci задолжал Италии 1,4 млрд евро 13:59
Автомобилистов предупредили о сложной обстановке на дорогах 13:57
В Курганской области при пожаре погибли трое детей 13:43
Kia Ceed SW: Есть ли конкуренты у нового универсала 13:24
Петербуржца задержали за шутку о бомбе в Пулково 13:21
Путин выразил соболезнования президенту Бразилии в связи с ЧП на шахте 13:12
Тогда и сейчас: молодежь блокады и современного Петербурга (видео) 13:00
В автоаварии в Калмыкии погибли четыре человека 12:50
По Крымскому мосту пустят пригородные поезда 12:37
Медведев: Подвиг защитников Ленинграда - навсегда в наших сердцах 12:05
Тренер Емельяненко: Думаю, Федор завершит карьеру 12:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
27.01.2019 16:13
Рубрика: В мире

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал об ошибке Евросоюза

Текст: Константин Волков
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что "Европа снова совершает ошибку", и призвал страны Евросоюза отозвать выдвинутый ими ранее ультиматум о проведении выборов в стране в восьмидневный срок. Об этом Мадуро рассказал в интервью турецкому телеканалу CNN Turk.

Как подчеркнул Мадуро, Европа "игнорирует 200-летнюю независимость Венесуэлы и ее историю. Но мы гордимся нашим суверенитетом… Никто не может ставить нам ультиматумы".

Речь идет о намерении Великобритании, Германии, Испании, Нидерландов и Франции признать временным президентом Венесуэлы нынешнего лидера оппозиции и председателя Национальной ассамблеи Хуано Гуаидо, если в течение восьми дней Каракас не объявит о новых выборах. Заявление об этом вышеперечисленные страны сделали 26 января.

Между тем Мадуро, по его словам, открыт для диалога с оппозицией. При этом он подчеркнул, что Гуаидо нарушает конституцию Венесуэлы.
Россияне рассказали "РГ", как живут в Венесуэле в разгар кризиса

Также Мадуро отметил, что считает президента США Дональда Трампа "не тем лидером, который способен справиться с трудностями, и сказал, что Трамп "недооценивает и Латинскую Америку, и весь мир. Это и есть его идеология - он всех недооценивает". При этом свою встречу с Трампом Мадуро назвал "вряд ли вероятной".

Хуан Гуаидо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы 23 января, после того, как Верховный суд аннулировал его назначение на пост спикера парламента. Николас Мадуро назвал это "попыткой переворота" и заявил о разрыве дипотношений с США. В настоящее время часть стран признают Гуаидо временным президентом Венесуэлы. В числе этих стран "группа Лимы" (Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу). Из всего состава группы признать Гуаидо отказалась только Мексика. Кроме того, лидера оппозиции признали Албания, Грузия, США, Швейцария и Организация американских государств.

Россия, Боливия, Иран, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция поддержали Мадуро. Беларусь и Китай призвал разрешить противоречия путем переговоров.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

75-летие прорыва блокады Ленинграда
Песков: Поддержка Японией санкций мешает подписанию мирного договора
МИД РФ: Германия не прекратит выплаты блокадникам
В Саратове задержана арендатор кафе, где произошел взрыв газа
Емельяненко проиграл Бейдеру нокаутом на первой минуте