Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал об ошибке Евросоюза

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что "Европа снова совершает ошибку", и призвал страны Евросоюза отозвать выдвинутый ими ранее ультиматум о проведении выборов в стране в восьмидневный срок. Об этом Мадуро рассказал в интервью турецкому телеканалу CNN Turk.

Как подчеркнул Мадуро, Европа "игнорирует 200-летнюю независимость Венесуэлы и ее историю. Но мы гордимся нашим суверенитетом… Никто не может ставить нам ультиматумы".

Речь идет о намерении Великобритании, Германии, Испании, Нидерландов и Франции признать временным президентом Венесуэлы нынешнего лидера оппозиции и председателя Национальной ассамблеи Хуано Гуаидо, если в течение восьми дней Каракас не объявит о новых выборах. Заявление об этом вышеперечисленные страны сделали 26 января.

Между тем Мадуро, по его словам, открыт для диалога с оппозицией. При этом он подчеркнул, что Гуаидо нарушает конституцию Венесуэлы.

Также Мадуро отметил, что считает президента США Дональда Трампа "не тем лидером, который способен справиться с трудностями, и сказал, что Трамп "недооценивает и Латинскую Америку, и весь мир. Это и есть его идеология - он всех недооценивает". При этом свою встречу с Трампом Мадуро назвал "вряд ли вероятной".

Хуан Гуаидо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы 23 января, после того, как Верховный суд аннулировал его назначение на пост спикера парламента. Николас Мадуро назвал это "попыткой переворота" и заявил о разрыве дипотношений с США. В настоящее время часть стран признают Гуаидо временным президентом Венесуэлы. В числе этих стран "группа Лимы" (Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу). Из всего состава группы признать Гуаидо отказалась только Мексика. Кроме того, лидера оппозиции признали Албания, Грузия, США, Швейцария и Организация американских государств.

Россия, Боливия, Иран, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция поддержали Мадуро. Беларусь и Китай призвал разрешить противоречия путем переговоров.