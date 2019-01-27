В эти выходные дни на регионы центральной России обрушились небывалые снегопады, которые по наблюдениям метеорологов, последний раз фиксировались более 60 лет назад. Еще с пятницы МЧС и Росгидромет начали рассылать жителям центральных регионов страны уведомления об ухудшении погоды.

В Костромской области руководство региона направило главам муниципалитетов и руководителям коммунальных служб официальные письма с требованием обеспечить безопасность населения и бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения. Коммунальная техника перешла на круглосуточный режим работы.

Как сообщили "РГ" в администрации Костромы, по данным на 21.00 субботы было израсходовано 210 тонн песко-соляной смеси. В воскресенье снегопад продолжился. В районе железнодорожного вокзала образовались скопления снега высотой в человеческий рост. Несмотря на усиленную работу дорожных и коммунальных служб города, за ночь с субботы на воскресенье на некоторых трассах и во дворах домов намело полутораметровые сугробы. На припаркованных автомобилях образовались снежные шапки высотой до 30 сантиметров. Некоторые автолюбители, оценив объемы бедствия, не смогли выехать из дворов.

С такой же ситуацией столкнулись и жители Ярославля, где метель началась в субботу в середине дня и в воскресенье, как обещали синоптики, не прекратилась. У тех автомобилистов, которые в воскресенье решил воспользоваться личным транспортом, день начался с разгребания сугробов во дворах и выкапывания машин из снежного плена. Однако, поскольку снегопад пришелся на выходные, больших транспортных проблем удалось избежать. Во всяком случае, в воскресенье в первой половине дня пробок на городских дорогах не было.

Снегопады из центральных регионов России добрались и до Черноземья, испортив последние выходные января жителям Курской и Липецкой, Белгородской областей. Снег, метель, на дорогах снежные заносы, сильный ветер до 16 метров в секунду, а в некоторых более южных районах коварный циклон приготовил еще и мокрый снег с дождем. ГУ МЧС по Белгородской области разослали "штормовое предупреждение" и посоветовали белгородцам лишний раз не выезжать на личном транспорте.

Метельный снегопад накрыл и Поволжье, и был признан синоптиками самым обильным за весь зимний сезон. В Самаре выпало почти 19 миллиметров осадков. Сейчас высота снежного покрова в области составляет около 82 сантиметров, что вдвое больше прошлогодних "сугробов". Чтобы справиться с ситуацией, коммунальные службы города отправили на улицы города от 300 до 560 единиц спецтехники. Пешеходам в большинстве случаев приходится самим протаптывать тропинки, перелезая через сугробы. Самые сообразительные, отчаявшись раскопать свое авто или добраться на общественном транспорте, встали на лыжи.

В Оренбуржье из-за непогоды пришлось перекрывать движение на некоторых автотрассах. В частности, был закрыт участок дороги "Самара-Шымкент" на границе Оренбургской области и Казахстана. Госавтоинспекция призвала водителей не выезжать за пределы населенных пунктов.

На дороге между поселками Новопокровка и Карагай в снегу застряли сразу три авто, в том числе - грузовая "ГАЗель". Освободить машины из снежного плена удалось лишь спустя час.

Сильный снегопад парализовал движение и в областном центре. Как рассказали в горадминистрации, всего за сутки из Оренбурга было вывезено 3800 кубометров снега. На уборку улиц вышли почти 90 единиц спецтехники, но этого оказалось недостаточно. Горожане реагировали на временные проблемы из-за непогоды с пониманием. Так, в городском паблике "ВКонтакте" в ответ на пост о недовольстве темпами уборки снега интернет-пользователи встали на защиту коммунальщиков: "Все мы люди. Ну не успевают рабочие, они же не железные. Уберут потихоньку". "Коммунальщики стараются, днем и ночью убирают. Никто не виноват в этой непогоде. Вышли бы и помогли, а то все ноют".

В Саратове на улицах по расчистке снега все выходные работает около 100 человек и 119 единиц техники, но сил по борьбе со стихией недостаточно. Трамвайные маршруты из-за не расчищенных от снега и льда путей не работают уже несколько суток. Не выдерживает и коммунальная инфраструктура. Из-за протечки на водопроводе на одной из городских улиц в воскресенье перестали ходить троллейбусы трех маршрутов №3,15,16. Подобный транспортный коллапс в городе случился в 2010 году, когда подвела аномальная погода: оттепель внезапно сменилась похолоданием, что привело к обрывам контактной сети и вмерзанию трамвайных путей в лед.

Из-за ненастья в выходные было зафиксированы различные ЧП на дорогах. Так, в Удмуртии сотрудники ГИБДД пришли на помощь водителю грузовика, которого занесло на дороге из-за образовавшейся надели. Происшествие случилось на западном обходе Ижевска в Завьяловском районе республики, сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии. Водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части на обочину и уже не смог выехать на дорогу самостоятельно. При этом прицеп остался на проезжей части и закрывал проезд другим автомобилистам в обе стороны. Сотрудники ГИБДД помогли отбуксировать грузовик на безопасное место на дороге и устранили затор.

Снежная стихия докатилась и до юга страны. В Волгоградской области на борьбу со снегом была даже брошена бронетехника. Военные инженеры с помощью бронированных машин "Вепрь", созданных на базе танков Т-72 и Т-90А, в субботу освободили из снежного плена поселок Золотари, где проживает 1380 человек.

В Ростовской области, где вместо снега срывается дождь и сильный ветер до 16 метров секунду, дороги и тротуары превратились в сплошной каток. "Да это ужас, еле домой доехали", - пишут ростовчане в соцсетях. На трассах региона значительно возросло количество аварий. Несмотря на предупреждения ГО и ЧС быть крайне осторожными, в травмпункты поступают пострадавшие с ушибами и переломами от падения на льду. На выходные Ростов словно вымер: многие решили не рисковать и предпочли остаться дома.