Похищение картины из Третьяковской галереи попало на видео

В похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи участвовали, как минимум, два человека.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, момент похищения попал на видео и был замечен сотрудниками охраны Третьяковки, изучавшими записи камер. Полиция продолжает устанавливать личности похитителей и выяснять их мотивы.

Между тем, по одной из версий, преступники уже могли покинуть здание галереи. Размеры полотна "Ай-Петри. Крым" - 39 на 53 сантиметра.

Злоумышленники могли незаметно спрятать его в сумки и вынести за пределы Третьяковки.