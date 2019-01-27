Пожарные объяснили взрывы в доме в Москве

Сотрудники МЧС спасли 11 жильцов дома в Москве, где была слышна серия громких хлопков.

Как рассказали в пресс-службе столичного главка, площадь пожара в квартире на четвертом этаже дома № 23/3 на Хабаровской улице составила 25 квадратных метров. Во время тушения пожарные слышали громкие хлопки. Оказалось, что это взрывались аэрозольные баллончики.

Из горевшей квартиры был спасен один человек, его передали врачам "скорой помощи" для осмотра. Также с верхних этажей на улицу вывели 10 жильцов.

В общей сложности с огнем боролись 37 спасателей и 9 спецмашин. Возгорание уже ликвидировано.