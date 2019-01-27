В Совфеде прокомментировали мотивы похищения работы Куинджи

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что картина Архипа Куинджи могла быть украдена из Третьяковской галереи в интересах "черного коллекционера", поскольку подать такое произведение легально не представляется возможным.

"Я думаю, что эта кража могла быть совершена для какого-то частного коллекционера, который никогда не показывает и не афиширует наличие своих картин", - сказал он "Интерфаксу".

Похитители, по мнению сенатора, должны быть хорошо знакомы с системой охраны Третьяковской галереи. Кроме того, они оказались хорошими психологами, поскольку смогли снять картину со стены на глазах у посетителей выставки.

Напомним, ранее в МВД сообщили, что ищут неизвестных, которые сняли со стены одного из залов Третьяковской галереи картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, а также принимаются меры по розыску и задержанию похитителей.

В Минкультуры РФ сообщили, что страховая стоимость похищенной картины составляет 12 миллионов рублей.