В Совфеде прокомментировали мотивы похищения работы Куинджи

"Я думаю, что эта кража могла быть совершена для какого-то частного коллекционера, который никогда не показывает и не афиширует наличие своих картин", - сказал он "Интерфаксу".
Похитители, по мнению сенатора, должны быть хорошо знакомы с системой охраны Третьяковской галереи. Кроме того, они оказались хорошими психологами, поскольку смогли снять картину со стены на глазах у посетителей выставки.
Напомним, ранее в МВД сообщили, что ищут неизвестных, которые сняли со стены одного из залов Третьяковской галереи картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, а также принимаются меры по розыску и задержанию похитителей.
В Минкультуры РФ сообщили, что страховая стоимость похищенной картины составляет 12 миллионов рублей.
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Только что в Третьяковской галерее с выставки Куинджи одолжили на неопределенный срок картину! Одолжившего картину, убедительно прошу повестить ее на место!) #галерея #картины #искусство #хобби #куинджи #третьяковка #воры #событие #новость #красота #москва #раритет #шедевр