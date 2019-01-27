В Саратовской области при взрыве газового баллона и пожара в кафе пострадало больше двух десятков человек. Если бы среди гостей не оказался профессиональный спасатель Александр Горохов, жертв могло бы быть больше.

Жители небольшого районного центра Лысые горы, наверное, будут вспоминать этот трагический день долго. В поселковом кафе "Рандеву" 60-летний юбилей отмечал работник местной службы ЖКХ Сергей Тихонов. Поздравить с круглой датой юбиляра собрались 35 человек его родных и близких друзей. На семейный праздник привели и троих маленьких детей. Среди гостей был и водитель реанимационного автомобиля областной службы спасения Александр Горохов. Как рассказали товарищи, у Александра на работе был выходной, и он вместе с женой приехал поздравить ее родственника.

- Как говорит сам Александр, когда все сидели за столами в кафе, он неожиданно почувствовал резкий запах примесей, которые добавляют в пропан, крикнул, чтобы все выходили из помещения, некоторые люди успели выбежать из кафе, в это время раздался взрыв, - рассказывает начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

Тем, кто остался в помещении, пришлось пробираться к выходу ползком. В кафе после взрыва бушевало пламя, плавилась и капала сверху пластиковая обшивка потолка и загоралась одежда. Причем сам Горохов, уже сильно обожженный, потом еще возвращался в объятое огнем здание, из окон которого валили черные клубы дыма, чтобы помочь выбраться оттуда другим людям. В итоге, когда подъехали пожарные, внутри уже никого не было.

По предварительным данным, взорвался 10-литровый газовый баллон, который работники кафе зачем-то держали в подсобном помещении. Как рассказали "РГ" источники в правоохранительных органах, посетители кафе слышали два хлопка, один за другим. Александр Горохов считает, что взрыв мог произойти из-за того, что у баллона с пропаном сорвало вентиль.

Сильнее всех пострадал именинник: он сидел во главе стола и, как оказалось, ближе всего к эпицентру взрыва и пожара. Мужчина получил сильнейшие ожоги, до 90 процентов поверхности тела, спасти его не удалось. Он умер уже через несколько часов. Всего за медицинской помощью после пожара обратилось 22 человека. Одиннадцать из них сейчас проходят лечение в областном центре комбустиологии (ожоговом центре). Из Лысых гор в Саратов всех их доставили в ту же ночь на машинах "скорой", областной службы спасения, центра медицины катастроф. Двое маленьких детей 4 и 6 лет, к счастью, получили совсем легкие ожоги, их уже выписали из районной больницы.

Товарищи навестили Александра в ожоговом центре. Вместе с еще тремя наиболее тяжело пострадавшими во время взрыва спасатель находится в реанимации.

По предварительным данным, взорвался 10-литровый газовый баллон, который работники кафе зачем-то держали в подсобном помещении

- У него сильно обожжены лицо, руки, спина, врачи говорят, что пострадало до 50 процентов поверхности тела, но мы надеемся, верим, что Александр справится, иначе просто не может быть, - говорит Юрий Юрин.

По словам коллеги, Александр Горохов проработал в областной службе спасения около десяти лет. Помимо квалификации спасателя-водителя он еще и водитель универсал, может управлять многими видами техники, от БТР и трактора до снегохода

Так получилось, что в этот трагический день в областной службе спасения дежурил лучший друг Александра - Константин Лукьянов, и именно он на машине облспаса спешил на помощь пострадавшим в Лысых горах. Несколько лет назад про подвиг Константина Лукьянова говорил весь Саратов, спасатель подставил свой "КамАЗ" под потерявший управление самосвал, груженный щебнем, который катился с Соколовой горы в Саратове. Если бы спасатель не преградил ему путь, большегруз смял бы пассажирский автобус и целую колонну машин, стоявших в пробке на дороге.

Пострадавшим при пожаре окажут материальную помощь, кроме того муниципальные власти взяли на себя организацию похорон погибшего Сергея Тихонова. У Александра Горохова и еще одного пострадавшего вместе с одеждой на пожаре сгорели все документы. Власти пообещали помочь в их восстановлении.

... Между тем в поселке Лысые горы сотрудниками правоохранительных органов была задержана и доставлена в Саратов 47-летняя предпринимательница, арендовавшая здание кафе, где произошел взрыв.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека". Одна из версий, которая отрабатывается в ходе следствия, что причиной взрыва могли стать допущенные нарушения при эксплуатации газового оборудования.