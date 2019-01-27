Путин: Наш долг - передать героическую правду о блокадном Ленинграде

"Наш долг - передать дальше, правнукам победителей, всю героическую правду о блокадном Ленинграде", - сказал он.

Президент также попросил сохранять и передавать чувство восхищения честью и достоинством ленинградцев, общую боль о сотнях тысяч жертв, "о тех, кто покоится на Пискаревском, Смоленском, десятках других кладбищ и в братских могилах".

Путин также добавил, что нет и не будет прощения нацистам. По его словам, страшные блокадные дни навсегда останутся в памяти народа.