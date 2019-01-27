Путин распорядился компенсировать затраты на выставку о блокаде Ленинграда

Владимир Путин распорядился выделить 150 миллионов рублей из резервного фонда на новую экспозицию "Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда" в Петербурге. Средства будут выделены Минкультуры в целях частичной компенсации затрат на создание этой выставки.

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Кремля.

Министерству культуры поручено контролировать эффективность расходования выделенных средств и предоставить отчет в администрацию президента о расходах.

Ранее также стало известно,что в это воскресенье Владимир Путин в Санкт-Петербурге примет участие в мемориальных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады.