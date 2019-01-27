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27.01.2019 13:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тогда и сейчас: молодежь блокады и современного Петербурга (видео)

Текст: Анна Малинина

Известный афоризм гласит: молодость - это недостаток, который с годами проходит. И все же трудно спорить с тем, что юные годы - яркое, запоминающееся время. Время, когда все еще впереди.

Героев нашего видеосюжета объединяет любовь к Санкт-Петербургу - городу, на долю которого выпали тяжелые испытания. Для одних эти события - история, которую помнят и чтят. Для других - часть жизни. Не заживающая и по сей день рана. Их молодость осталась там - в блокадном Ленинграде.

Наша съемочная группа побывала в Санкт-Петербурге. Мы побеседовали с героями - теми, кто защищал Ленинград в страшные годы блокады. А еще пообщались с представителями молодого поколения - студентами-волонтерами, считающими своим долгом хранить память о подвиге жителей города и помогать тем, благодаря кому живут в мирное время. О том, как в Санкт-Петербурге берегут связь поколений, - в нашем видео.

Общество Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург 75-летие прорыва блокады Ленинграда РГ-Видео
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