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27.01.2019 12:03
Рубрика: Спорт

Тренер Емельяненко: Думаю, Федор завершит карьеру

Текст: Артур Нанян

Тренер российского бойца смешанных единоборств (ММА) Федора Емельяненко Питер Тайссе прокомментировал итоги финального боя Гран-при Bellator, в котором "Последний Император" проиграл нокаутом в первом раунде американцу Райану Бейдеру в Лос-Анджелесе.

Фото: AP Photo/Chris Carlson
В сети появилось видео нокаута Емельяненко в поединке с Бейдером

По словам Тайссе, "рефери был прав, остановив поединок". Но самое главное - специалист отметил, что на его взгляд, Емельяненко завершит карьеру после сегодняшнего боя.

"Федор пропустил левый хук, упал. Бейдер стал его добивать. Да, судья был прав, остановив это", - подчеркнул Тайссе. "Это был последний бой для меня в составе его команды. Об этом я сообщил Емельяненко еще в Голландии. Что касается Федора, то, думаю, он завершит карьеру".

Специалист добавил, что у Емельяненко есть проблемы с коленом и плечом. И что он был готов к поединку с Бейдером "на 66 процентов".

Напомним, что еще перед сегодняшним боем Емельяненко допустил возможность завершения карьеры в ближайшее время.

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