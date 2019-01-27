Вадим Фурсов: Наследие Емельяненко будет вечным и неоспоримым

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко в финале Гран-при организации Bellator нокаутом проиграл американцу Райану Бейдеру. СМИ не исключают, что теперь прославленный российский спортсмен завершит выдающуюся карьеру. О том, каковы перспективы Емельяненко после этого поражения, в интервью "РГ" рассказал комментатор телеканала "Матч ТВ" Вадим Фурсов.

Поражение Федора стало неожиданным? Многие считали, что он может побить Бейдера.



Вадим Фурсов: Меня расстроил не столько сам факт поражения, сколько то, каким именно оно получилось - мы не увидели ни конкуренции, ни боя. Мне были не совсем понятны бравурные и шапкозакидательские настроения в соцсетях, в прессе - мол, Федор был фаворитом поединка. Я комментировал полуфинальный бой Бейдера с Мэттом Митрионом, который ранее нокаутировал Емельяненко. Бейдер в том изнурительном бою за счет выдающихся по меркам ММА борцовских качеств заборол Мэтта и ничего ему не дал сделать. Тот не понес серьезного физического ущерба только из-за внушительных габаритов. Я ожидал подобного сценария и в бое с Федором. Но вышло то, что вышло: пропустил удар и не смог его удержать.

Насколько существенной оказалась разница в возрасте между бойцами? Все же, Бейдер на семь лет моложе Емельяненко.



Вадим Фурсов: Бейдер - боец топ-уровня, он был на хорошем счету в UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат - прим. "РГ"). Надо быть объективными: тяжеловес в 35 лет - это прекрасное сочетание всех параметров, необходимых, чтобы драться на высоком уровне. И есть большая разница между 35-летним 42-летним - у более возрастного спортсмена уже другая реакция, другие кондиции. Поэтому в том, что Федор проиграл, сенсации нет. Она как раз в том, каким получилось поражение, и в том, что Бейдер сделал это в стойке.

Стоит ли воспринимать эту неудачу как трагедию для прославленного бойца?



Вадим Фурсов: Никакой трагедии я не вижу. Федор на данном этапе сделал все, что мог - он дрался и в четвертьфинале, и в полуфинале. Но его предыдущие соперники - Фрэнк Мир и Чейл Соннен - ближе ему по возрасту, а это уже другие условия. Победы над Миром и Сонненом были замечательными, однако они переживали не лучшие этапы в карьерах. А с более молодым бойцом возникли проблемы. По сути, мы увидели встречу славного прошлого ММА и его не менее славного настоящего.

Вероятно, если теперь Федор объявит о завершении карьеры, это никого не удивит?



Вадим Фурсов: В любом случае, у него впереди еще много работы. У Федора есть команда, где собраны отличные бойцы, большинство из которых трудоустроено в Bellator. Так что он найдет, чем заняться, даже если решит завершить карьеру. Мне даже не как комментатору, специалисту, а как болельщику хотелось бы, чтобы он провел еще один бой, выиграл и на этом закончил - чтобы не уходить побежденным. Да, я бы хотел, чтобы Федор все-таки сумел побить очень опасного и сложного оппонента, получить пояс Гран-при и красиво закрыть великую карьеру. Но все мы люди, в любой профессии есть пики и неудачные эпизоды. Рано или поздно наступает момент, который заставляет если не остановиться, то серьезно задуматься, что делать дальше.

В пользу возможного завершения карьеры говорит и тот факт, что Федор провел последний бой по контракту с Bellator…



Вадим Фурсов: Действительно, по контракту этот поединок был последним. Но я думаю, что если Емельяненко захочет, то сможет запросто получить новый контракт на один или несколько боев как с Bellator, так и с любым промоушеном России, даже несмотря на такой исход сегодняшнего поединка. Если бы Федор провел бой в России, интерес к нему был бы огромен, потому что ни это поражение, ни что-то другое не умаляет его славы.

Посыпать голову пеплом не стоит. Как пелось в одной пролетарской песне, "будут новые победы, встанут новые бойцы". Перспективы у россиян хорошие, у нас много интересных и ярких бойцов, которые в ближайшем будущем могут заявить о себе в ведущих промоушенах мира. А наследие Федора будет вечным и неоспоримым.