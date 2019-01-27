Видео: канадские водители ищут свои машины в сугробах на стоянке

Старинная русская игра "отыщи свой автомобиль под снегом на парковке", оказывается, широко известна за пределами России. А в Канаде она популярна повсеместно, почти так же как хоккей.

Сызмальства тамошние юноши учатся у отцов и старших братьев умению узнавать в бесформенном сугробе свою машину, а не соседскую, например, ловко, не царапая краску, откапывать ее и аккуратно выезжать по узкой колее между таких же сугробов-машин на расчищенную уборочной техникой дорогу.

Специально они выходят поутру, за час-два до начала работы или учебы, и весело, с шутками-прибаутками откапывают свои машины, попутно закапывая соседские.

Кто трус, слабак и лежебока, кто последним продрал глаза, тот застает на месте своего лендровера лишь сугроб, гигантский такой сугробище из отброшенного чужими лопатами снега. Он считается в этом кону проигравшим и на следующее утро обязан встать пораньше, первым откопать свой автомобиль и засыпать своим снегом соседские. Игровой сезон длится 4-6 месяцев, поэтому даже самый неумелый дебютант может стать специалистом в выкапывании-закапывании. И это игра на многие годы...