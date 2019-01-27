Володин: Подвиг ленинградцев навсегда останется для мира примером мужества

Подвиг ленинградцев навсегда останется примером мужества и героизма для всего мира. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. 75 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады.

Как отметил спикер Госдумы, город выстоял, несмотря на бомбежки, холод и голод. Блокада длилась 900 дней и ночей.

- Мы никогда не должны забывать о той огромной цене, которую заплатили жители города и его защитники за мир и свободу, - подчеркнул Володин. Его слова приводит пресс-служба Госдумы.

По словам Володина, важно помнить и передать новым поколениям правду о тех испытаниях, которые выпали на ленинградцев и защитников города, чтобы не допустить подобных трагедий в будущем.

Отметим, что сегодня президент России Владимир Путин возложит цветы к мемориалу "Рубежный камень" в Ленинградской области и к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище. Глава государства осмотрит экспозицию, которую подготовило патриотическое объединение "Ленрезерв". Также он посетит спектакль-концерт "Слушай, страна, говорит Ленинград" в Большом концертном зале "Октябрьский". Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это очень важная дата для всей страны, для всех, и персонально для президента Путина.