В МВД России подтвердили пропажу двух произведений искусства, имеющих большую культурную ценность. Одно уголовное дело возбуждено по факту исчезновения иконы "Богоматерь Смоленская Шуйская" из Государственного исторического музея. Об этом стало известно в пятницу. А в воскресенье из Третьяковки средь бела дня прямо на глазах у посетителей неизвестный снял со стены и унес одну из работ Архипа Куинджи.

При этом картину унесли точь-в-точь как в известном советском фильме "Старики-разбойники". Третьяковку обворовали настолько нагло, что никто сразу и не понял, что произошло. Сначала подумали, что это музейный работник взял полотно для служебных целей. Стали разбираться, но таинственного реставратора не обнаружили. Уже под вечер министерству культуры ничего не оставалось делать, как признать факт кражи.

Полиция немедленно приступила к поиску преступника или же преступников.

"В полицию обратились работники охраны одного из музеев столицы с сообщением о том, что при осуществлении видеонаблюдения за экспозицией они увидели, что неизвестные лица сняли со стены одного из залов картину и скрылись с места происшествия. Сотрудниками установлено, что похищена работа Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас сыщики отсматривают видео с камер наблюдения и ищут любые улики, которые могли бы вывести на след похитителей. Пока же известно мало. Следователи опросили смотрителей музея, дежуривших в Инженерном корпусе Третьяковки в последние дни, и пока никаких результатов расследования нет.

Выставка работ одного из выдающихся художников XIX века Архипа Куинджи проходит в Третьяковке с 6 октября и должна продлиться до 17 февраля. Собраны и выставлены работы из коллекций не только Третьяковки, но также Русского музея, ряда галерей Белоруссии и Азербайджана. Часть выставленных экспонатов постоянно находится в одной из частных коллекций. Картина "Ай-Петри. Крым" датируется 1890-ми годами. Полотно размером 39 см на 53 см выполнено маслом на бумаге и холсте.

Уголовное дело по факту по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ "кража в особо крупном размере" возбуждено также и по факту кражи ценной иконы Богоматери.

Сейчас в музее проводится полная сверка фонда древнерусской живописи - около 30 тысяч единиц хранения

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что пропажу иконы работники музея выявили еще 4 декабря 2018 года, однако в правоохранительные органы почему-то сразу не обратились.

В Государственном историческом музее рассказали, почему так произошло. Оказалось, что икону пытались разыскать своими силами.

"Икона "Богоматерь Смоленская Шуйская" (Вологда, XVI в.) в августе 2018 года вернулась в фонд древнерусской живописи Исторического музея после экспонирования в Мурманском областном художественном музее. В начале декабря 2018 года при подготовке плановой выставки в Историческом музее икона не была выдана хранителем для экспонирования", - говорится в сообщении музея.

В пресс-службе музея пояснили, что сейчас проводится полная сверка фонда древнерусской живописи (около 30 тыс. единиц хранения), только по результатам которой можно будет официально заявить о том, что икона не найдена. "Более года фонды отдела древнерусской живописи Исторического музея находятся во временном хранилище в складированном состоянии на время реставрации в помещениях стационарного фондохранилища, что создает сложности в деле учета и процессе необходимой обработки фондов", - пояснили в организации культуры.

Ранее сообщалось, что пропажу иконы выявили перед выставкой "Русский Север", которая открылась в Государственном историческом музее 4 декабря 2018 года, когда старший научный сотрудник отдела древнерусской живописи не смогла предоставить икону "Богоматерь Смоленская Шуйская". В то же время ответственный хранитель фонда икон не смогла внятно объяснить, почему данная икона отсутствует в фондохранилище.