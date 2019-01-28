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28.01.2019 06:40
Рубрика: Экономика

Акции компании "Русал" выросли на бирже после снятия санкций США

Текст: Евгений Гайва

Ценные бумаги компании "Русал" подорожали на 5 процентов на открытии торгов в понедельник, 28 января, на Гонконгской фондовой бирже.

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На 9:30 по местному времени (04:30 мск) акции компании поднялись в цене на 5,03 процента - до 3,13 гонконгских доллара за акцию, передает ТАСС. Однако в ходе дальнейших торгов спрос на акции ослабевал.

По данным на 11:07 по местному времени (6:07 мск) акции стоят 3,050 гонконгских доллара. Рост составил 2,35 процента по сравнению с закрытием торгов (25 января).

Фото: Департамент PR Корпорации "Иркут"
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В воскресенье, 27 января, Министерство финансов США объявило о снятии санкций с компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго". Как говорится в сообщении ведомства, эти компании сократили долю прямого и косвенного владения Олега Дерипаски и ограничили его контроль. Такие условия выдвигали США для снятия санкций.

Вместе с тем, все санкции, введенные в отношении Дерипаски, остаются в силе, отмечено в сообщении Минфина США.

Экономика Финансы Фондовый рынок Компании Металлургия и горнодобыча Русал Динамика фондового рынка Санкции и антисанкции
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