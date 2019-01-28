Акции "Русала" взлетели на 10 процентов после снятия санкций

Индекс Мосбиржи 28 января вырос на 0,13 процента до 2501,41 пункта, свидетельствуют данные торгов. В результате впервые с 3 октября была превышена отметка в 2500 пунктов.

Поддерживают позитивный тренд акции компании "Русал". На открытии торгов ценные бумаги алюминиевого гиганта росли сразу почти на 10 процентов. В начале торговой сессии акции поднимались до 34,98 рубля. Повышаются на Мосбирже также котировки бумаг компании En+.

Ранее стало известно, что министерство финансов США 27 января 2019 года сняло санкции с российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго".