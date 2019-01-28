Новости

Вышел трейлер драмы Ксавье Долана "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована" 17:25
Аквамен стал успешнее всех Бэтменов 15:40
"Арья Старк" рассказала о разочаровывающем финале "Игры престолов" 14:55
Названа дата премьеры "Охотников за привидениями 3" 14:15
Трейлер: "Красивый, плохой, злой" - фильм про Теда Банди 27.01.2019

Актриса Кейт Бекинсейл госпитализирована с разрывом кисты яичника

Мировое кино
    28.01.2019, 16:20
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

45-летняя британская актриса Кейт Бекинсейл, Селин из серии хоррор-боевиков "Другой мир", была экстренно госпитализирована. О чем сама рассказала через Instagram, где поместила жалобное больничное селфи.

Как поясняет Кейт, причиной тому - разрыв кисты яичника. Актриса пишет, что ей очень больно, при этом проблема усугублена тем, что она плохо переносит морфий.

В комментариях - сотни тысяч слов сочувствий на всех языках. За которые женщина поклонников благодарит.

Кэтрин Ромари Бекинсейл родилась в 1973 году в Лондоне в артистической семье. На экранах впервые появилась в два года - "сыграв" в сериале "Парочка".

Фото: kinopoisk.ru
Появились первые кадры нового фильма Квентина Тарантино

Всего за плечами актрисы на сегодня полсотни ролей, включая фильмы "Много шума из ничего", телеверсию "Алисы в Зазеркалье" Джона Хендерсона (главная роль), "Перл Харбор", "Авиатор" и ремейк "Вспомнить все".

С мужем, создателем киновселенной "Другой мир" Леном Уайзманом, актриса развелась осенью 2015-го после десяти лет брака, далее пустившись в плотские - чего и не скрывала - развлечения с юными коллегами.

Ранее сообщалось, что Бекинсейл поведала о домогательствах вездесущего Харви Вайнштейна.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Появились первые кадры нового фильма Квентина Тарантино 27.01.2019
Умерла актриса Мюриэл Павлоу 27.01.2019
Премию "Оскар" уличили в дискриминации женщин-режиссеров 26.01.2019
Умер Мишель Легран 26.01.2019
⧣ Голливуд
Фото: kinopoisk.ru
Обвиненный в педофилии режиссер снимет ремейк "Рыжей Сони" 25.01.2019
"Доктор Кто" сыграет в экранизации комикса про химика-упыря 25.01.2019
Вышел душераздирающий трейлер болгарского боевика с Ван Даммом 25.01.2019
⧣ фото
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Аврил Лавин обвинили в поощрении сексизма из-за обложки с "голым" фото 24.01.2019
Появилось видео избиения Виторганом Богомолова 22.01.2019
Появилось видео конфликта Виторгана и Богомолова из-за Собчак 22.01.2019
⧣ Соединенное Королевство
Фото: youtube.com/ TV Guide
Вышел трейлер второго сезона "Американских богов" 21.01.2019
Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер 20.01.2019
Вышел трейлер драмы о корнях норвежского блэк-метала Lords of Chaos 19.01.2019