Актриса Кейт Бекинсейл госпитализирована с разрывом кисты яичника

45-летняя британская актриса Кейт Бекинсейл, Селин из серии хоррор-боевиков "Другой мир", была экстренно госпитализирована. О чем сама рассказала через Instagram, где поместила жалобное больничное селфи.

Как поясняет Кейт, причиной тому - разрыв кисты яичника. Актриса пишет, что ей очень больно, при этом проблема усугублена тем, что она плохо переносит морфий.

В комментариях - сотни тысяч слов сочувствий на всех языках. За которые женщина поклонников благодарит.

Кэтрин Ромари Бекинсейл родилась в 1973 году в Лондоне в артистической семье. На экранах впервые появилась в два года - "сыграв" в сериале "Парочка".

Всего за плечами актрисы на сегодня полсотни ролей, включая фильмы "Много шума из ничего", телеверсию "Алисы в Зазеркалье" Джона Хендерсона (главная роль), "Перл Харбор", "Авиатор" и ремейк "Вспомнить все".

С мужем, создателем киновселенной "Другой мир" Леном Уайзманом, актриса развелась осенью 2015-го после десяти лет брака, далее пустившись в плотские - чего и не скрывала - развлечения с юными коллегами.

Ранее сообщалось, что Бекинсейл поведала о домогательствах вездесущего Харви Вайнштейна.