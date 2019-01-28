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28.01.2019 10:54
Рубрика: В мире

Депутат Рады рассказал о последствиях прекращения транзита газа из РФ

Текст: Константин Волков

Прекращение транзита российского газа через территорию Украины, намеченное на 1 января 2020 года, приведет к спаду экономики на Украине, а кроме того, Киеву придется обслуживать неработающий газопровод, что обойдется в 3 миллиарда долларов ежегодно. Об этом в эфире украинского телеканала NewsOne рассказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Фото: iStock
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Такое будущее, по его словам, ждет Украину, если не будет заключен новый договор о газовом транзите. Консультации на эту тему состоялись на прошлой неделе в Брюсселе с участием РФ, Украины и Еврокомиссии (ЕК). Европейская сторона предложила Москве и Киеву заключить договор на срок более десяти лет. При этом, подчеркнул Брюссель, соглашение должно быть привлекательным для инвесторов, которые решат вложить средства в газотранспортную систему Украины.

Как отметил министр энергетики РФ Александр Новак, новый договор прежде всего должен быть коммерчески выгодным и предлагать конкурентоспособный маршрут. Кроме того, Москва хочет вначале урегулировать судебную тяжбу между "Газпромом" и "Нафтогазом", а также увидеть четкий план работы газотранспортной системы Украины.

Кроме того, в Киеве полагают, что России все равно придется подписывать новый контракт с Украиной на транзит газа, поскольку Москва не успеет за нынешний год ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2" по дну Балтийского моря. Такое мнение озвучила замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко.

Следующий раунд трехсторонних переговоров в Брюсселе намечен на май.

В мире экс-СССР Украина Переговоры с Украиной по газу
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