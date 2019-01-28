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28.01.2019 15:47
Рубрика: Экономика

Эксперты рассказали, как ехать зимой без "незамерзайки"

Текст: Сергей Бабкин

Некачественная "незамерзайка" может серьезно сказаться на здоровье водителей. Как рассказали "РГ" автомеханики Русского АвтоМотоКлуба, пары ядовитых спиртов способны отравить автолюбителей, даже если их концентрация в воздухе относительно мала.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Сколько зарабатывают продавцы "незамерзайки"

Покупать омывающую жидкость специалисты клуба рекомендуют только в проверенных магазинах. А если она закончилась на грязной зимней дороге, советуют воспользоваться обычной водой.

"Ее нужно подливать в небольших количествах, - рассказали в автоклубе. - Пока двигатель работает, температура в подкапотном пространстве достаточно высока. Риск замерзания воды минимален".

А вот если у вас не оказалось с собой даже обычной воды, можно использовать снег. Придется периодически останавливаться и накидывать его на загрязненные стекла.

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