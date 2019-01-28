Эксперты рассказали, как ехать зимой без "незамерзайки"

Некачественная "незамерзайка" может серьезно сказаться на здоровье водителей. Как рассказали "РГ" автомеханики Русского АвтоМотоКлуба, пары ядовитых спиртов способны отравить автолюбителей, даже если их концентрация в воздухе относительно мала.

Покупать омывающую жидкость специалисты клуба рекомендуют только в проверенных магазинах. А если она закончилась на грязной зимней дороге, советуют воспользоваться обычной водой.

"Ее нужно подливать в небольших количествах, - рассказали в автоклубе. - Пока двигатель работает, температура в подкапотном пространстве достаточно высока. Риск замерзания воды минимален".

А вот если у вас не оказалось с собой даже обычной воды, можно использовать снег. Придется периодически останавливаться и накидывать его на загрязненные стекла.