Госавтоинспекция назвала самые популярные нарушения ПДД

Больше всего в прошлом году было выявлено таких нарушений Правил дорожного движения (ПДД), как превышение скорости, на втором месте идет несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, а на третьем - проезд на запрещающий сигнал светофора.

Такие данные сообщили в Госавтоинспекции МВД России. При этом в РФ в целом выросло количество выявленных нарушений правил дорожного движения. Но, судя по всему, связанно это с увеличением количества применяемых на дорогах автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений.

Это пока не окончательные итоги прошлого года, а анализ оперативных данных о количестве постановлений, вынесенных в отношении водителей. По этим данным всего в прошлом году сотрудниками Госавтоинспекции было возбуждено 131,3 миллионов дел за нарушения правил. Это на 17 процентов больше, чем в 2017 году об административных правонарушениях. Вынесено 129,2 миллионов постановлений в отношении водителей и автовладельцев. Это также на 17 процентов больше, чем годом ранее.

Общая сумма штрафов составила 113,7 миллиардов рублей. Это на 6 процентов больше, чем годом ранее. Из них уже оплачено 80 процентов постановлений. А это 101,9 миллионов этих документов. Что на 19 процентов больше, чем год назад.

При этом 82,7 процента всех постановлений были вынесены с помощью автоматических камер фиксации нарушений. По ним уже выплачено 85,6 процентов всех штрафов.

Понятно, что раз больше всего штрафов выносится камерами, то и наиболее популярными будут те нарушения, которые камеры могут выявить. И вот их список.

Всего за превышение скорости движения вынесено 87,3 миллиона постановлений. Это нарушение - абсолютный рекордсмен. С огромным отрывом на втором месте идет несоблюдение требований знаков или разметки. Таких постановлений более чем в десять раз меньше. Всего 8,6 миллионов. На третьем месте - проезд на запрещающий сигнал светофора - 4,3 миллиона постановлений.

Далее идут нарушения, которые может выявить только инспектор. Камеры еще такому не обучены. За непристегнутый ремень или управление без мотошлема вынесено 2,9 миллионов постановлений. За нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона оформлено 2,8 миллионов дел. 2,6 миллионов постановлений выписано за отсутствие страховки по ОСАГО. А пешеходов и пассажиров привлекали к ответственности 2,4 миллиона раз.

Непропуск пешехода на переходе могут выявлять как камеры, так и инспекторы. Но таких камер в России по пальцам можно пересчитать. Поэтому в большинстве это тоже ручная работа сотрудников дорожно-патрульной службы. Таких постановлений было оформлено 1,5 миллиона за год. За слишком тонированные стекла было оформлено 1,3 миллиона постановлений. А за перевозку детей без детских кресел или непристегнутыми оформлено 692,3 тысячи материалов.

Примечательно, что по данным статистики ГИБДД наблюдается значительный рост выявляемых нарушений с помощью камер фотовидеофиксации. А по нарушениям, которые выявляются инспекторами на дороге, - снижение. И, скорее всего, это говорит о том, что после сокращения количества инспекторов им просто стало не хватать рук для проведения контроля на дорогах.

Напомним, Госавтоинспекция и Российский союз автостраховщиков готовятся к проведению эксперимента с выявлением на дорогах с помощью камер незастрахованных по ОСАГО автомобилистов. Если сейчас количество таких выявленных случаев падает, то после запуска эксперимента оно точно вырастет. По предварительным расчетам РСА, около 4 процентов автовладельцев не застрахованы или пользуются поддельными полисами.