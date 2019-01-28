Над нейтральными водами Балтийского моря средства контроля воздушного пространства ПВО России обнаружили приближающуюся к государственной границе нашей страны воздушную цель.

Незамедлительно для перехвата этой цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из числа дежурных сил по противовоздушной обороне (ПВО).

Как сообщили в министерстве обороны России, российский экипаж на безопасное расстояние приблизился к неизвестному воздушному объекту, после чего удалось его идентифицировать. Потенциальным нарушителем оказался самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США.

Отмечается, что летчики российского истребителя убедились в том, что иностранный самолет изменил курс и удалился от российской границы, и только после этого вернулись на аэродром базирования.

Напомним, в середине прошлой недели произошел аналогичный инцидент и в том же регионе с участием самолета-разведчика "Гольфстрим" ВВС Швеции.

Ранее "РГ" сообщала, что корветы Балтийского флота РФ "Бойкий" и "Сообразительный" продолжают отслеживать перемещения двух американских эсминцев в нейтральных водах неподалеку от Калининградской области. Одной из целей этих эсминцев США на Балтике является сбор разведданных, считают российские военные эксперты.