На выставке в Третьяковской галерее представлено 180 произведений Куинджи из 23 музейных собраний России, Азербайджана и Белоруссии.

Специалисты отмечали, что особо ценно появление в Москве неизвестных полотен - "Закат в степи" из национального музея Республики Бурятия и "Христос в Гефсиманском саду" из Алупкинского музея-заповедника.

"Ай-Петри. Крым" - картина известная. Она представлена в экспозиции Государственного русского музея. Но в Москве оказалась впервые.

После революции полотно Куинджи собирались передать в Мариуполь - родной город художника. Но этого не произошло и с тех пор она находилась в Петрограде.

Путешествие в столицу обернулось такими последствиями.