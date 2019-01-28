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28 января 2019 г. 19:25
Общество

Картина дня

Какое полотно Архипа Куинджи украли и уже нашли
На выставке в Третьяковской галерее представлено 180 произведений Куинджи из 23 музейных собраний России, Азербайджана и Белоруссии.
Фото: Екатерина Зайцева
Архип Куинджи. Художник света

Специалисты отмечали, что особо ценно появление в Москве неизвестных полотен - "Закат в степи" из национального музея Республики Бурятия и "Христос в Гефсиманском саду" из Алупкинского музея-заповедника.

"Ай-Петри. Крым" - картина известная. Она представлена в экспозиции Государственного русского музея. Но в Москве оказалась впервые.

После революции полотно Куинджи собирались передать в Мариуполь - родной город художника. Но этого не произошло и с тех пор она находилась в Петрограде.

Путешествие в столицу обернулось такими последствиями.

Темы дня:
#журнал Родина
#живопись
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#Третьяковская галерея