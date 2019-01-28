Украденную из Третьяковской галереи картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" не станут возвращать на выставку в Инженерный корпус. Об этом заявила глава Третьяковки Зельфира Трегулова.

По ее словам, уже вечером картину доставят в депозитарий, но выставлять ее на публику больше не будут. Такая договоренность достигнута с Русским музеем, которому принадлежит это достояние искусства. В ближайшее время оттуда прибудут специалисты, чтобы осмотреть полотно.

Напомним, накануне на глазах у многочисленных посетителей выставки некий мужчина снял со стены картину Куинджи и унес ее с собой. Сотрудники Третьяковки далеко не сразу поняли, что произошло дерзкое ограбление. Оперативники разыскали подозреваемого по горячим следам и задержали его, он вместе с украденным шедевром скрывался в подмосковном коттедже. Ведется расследование.