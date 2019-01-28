МВД опубликовало видео кражи картины Архипа Куинджи

Пресс-центр МВД России опубликовал видео с оперативной съемкой задержания 31-летнего гражданина, подозреваемого в краже картины "Ай-Петри. Крым". В видеоролике также показан сам момент хищения картины с выставки и последующие оперативно-следственные мероприятия на месте преступления.

На кадрах видно, как мужчина, несколько секунд смотревший на картину, снимает ее со стены. Причем происходит это на глазах двоих мужчин, стоявших с ним рядом и также любовавшимися творением художника Архипа Куинджи. Видно, что свидетели немного удивлены происходящим, но шум не поднимают, видимо, решив, что мужчина - сотрудник галереи.

На видео также показан штурм места жительства подозреваемого. Сначала показано около десятка спецназовцев, столпившихся у двери, затем дверь выламывается, и они все вбегают в квартиру. Один из командиров при этом кричит "без суеты".

На следующих кадрах подозреваемый лежит на полу со скрученными за спиной руками. Затем его сажают на пол и тут же допрашивают. Подозреваемый отвечает, что никаких преступлений не совершал, Конституцию и законы Российской Федерации, по его словам, он соблюдает.

Однако на дополнительный вопрос оперативника о том, где мужчина был в воскресенье днем, тот ответить затрудняется. "Надо память освежить", - говорит он.

В конце видеоролика показано, как полицейские обнаружили украденную картину. Она была замотана в грязной куртке. При этом картину похититель даже не вырезал из рамы, как предполагалось ранее. Он вынес ее и довез до места, где спрятал, в том же виде, что и украл.

Стоит отметить, что из видео понятно, что мужчина был задержан еще вчера, то есть, в день совершения преступления. Сообщила же официальный представитель МВД России Ирина Волк о задержании подозреваемого в краже картины только в понедельник утром.

Напомним, вчера днем неизвестный на глазах у посетителей выставки похитил картину 1890 года "Ай-Петри. Крым". С ней он скрылся в неизвестном направлении. Обнаружен подозреваемый был в поселке Заречье Одинцовского района Московской области.

Поблизости, на стройке, он спрятал украденную картину. В отношении задержанного расследуется уголовное дело по статье 164 Уголовного кодекса РФ "Хищение предметов, имеющих особую ценность". По этой статье мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Это в случае, если он действовал в одиночку. За то же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, ответственность предусмотрена уже в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

По данным полиции, задержанный в декабре прошлого года был привлечен к уголовной ответственности за наркопреступление. На период расследования он был отпущен под подписку о невыезде.