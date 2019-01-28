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28.01.2019 08:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье задержали похитителя картины Куинджи

Текст: Иван Петров
Оперативникам ФСБ и полиции удалось в течение суток задержать подозреваемого в дерзком похищении картины в Третьяковской галерее. Об этом сообщила в понедельник утром официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

По ее словам, в совместной операции МВД и ФСБ по розыску и задержанию преступника были задействованы оперативники главка угрозыска и их коллеги из столичной полиции, а также сотрудники управления и отдела, на территории которых было совершено преступление, - УВД по ЦАО и ОМВД по району Якиманка.

В МВД напомнили, что на пульт "02" в воскресенье поступил сигнал о хищении из столичного музея картины художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым".

Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости
Названа стоимость украденной из Третьяковки картины Куинджи

По этому факту немедленно было возбуждено уголовное дело по статье 164 Уголовного кодекса  РФ "Хищение предметов, имеющих особую ценность".

В рамках расследования оперативникам удалось в кратчайшие сроки установить личность подозреваемого, им оказался 31-летний мужчина. Злоумышленника задержали в поселке Заречье Одинцовского района Московской области. На первом допросе задержанный, по словам Ирины Волк, рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося коттеджа по соседству. Там она и была обнаружена.

Отмечается, что предварительно установлен мотив преступника. По данным полицейских, это корыстные побуждения. Согласно статистике, в декабре минувшего года этот мужчина был оформлен по уголовной статье о хранении наркотиков. Он в настоящее время является фигурантом уголовного дела по статье 228 УК РФ, на момент похищения картины находился под подпиской о невыезде.

В пресс-центре МВД отметили, что устанавливают возможных соучастников преступления, совершенного в воскресенье задержанным. Хотя и не исключается, что он действовал в одиночку.

Напомним, в конце прошлой недели стало известно о пропаже иконы из Государственного исторического музея.

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