Подозреваемого в краже картины Куинджи запечатлели видеокамеры

Запись с камер видеонаблюдения Третьяковской галереи, где в воскресенье была похищена картина "Ай-Петри. Крым", была выложена в Сеть. Ролик, на котором запечатлен предполагаемый похититель картины Архипа Куинджи, разместил телеканал РЕН ТВ.

Напомним, шокировший всех инцидент произошел вечером 27 января. Неизвестный в самый разгар выставки подошел к полотну и, представившись сотрудником музея, вынул картину из рамы и удалился. Злоумышленник спокойно вышел на улицу, сел в белый Mercedes и скрылся.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили свидетелей. Не исключено, что картину Куинджи похитил кто-то из сотрудников выставки. Записи с камер наблюдения тщательно изучаются. Возбуждено уголовное дело по статье 164 "Хищение предметов, имеющих особую ценность".