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28.01.2019 13:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названо имя подозреваемого в краже картины "Ай-Петри.Крым"

Текст: Иван Петров
Полицейские установили личность подозреваемого в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" с выставки в Третьяковской галерее. Задержанным по этому делу, по данным "Интерфакса", является Денис Чуприков 1986 года рождения.

При этом официальный представитель МВД России Ирина Волк чуть ранее сообщала, что по подозрению в хищении картины задержан 31-летний мужчина. Денису Чуприкову должно быть как минимум 32 года.

Кроме того, 28 января стало известно, что уголовное дело по статье 164 Уголовного кодекса РФ "хищение предметов, имеющих особую ценность", возбужденное по факту пропажи картины, расследуется по пункту "а" части 2. Это означает, что у правоохранительных органов есть основания полагать, что преступление было совершено группой лиц "по предварительному сговору или организованной группой". То есть следователи подозревают, что у задержанного были сообщники. Ранее не исключалась версия, что злоумышленник действовал в одиночку. По этому составу преступления виновным грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Фото: instagram.com/kudin417
В Кремле прокомментировали кражу картины в Третьяковке

Стало известно также точное время совершения резонансного преступления. По данным полиции, картина была украдена в период с 18:00 до 18:15 по московскому времени. Вызов на пульт "02" поступил в 18:20. При этом изначально полицейских вызвали разобраться с пропажей из гардероба шубы одной из посетительниц Третьяковской галереи. Полицейским предстоит проверить, не было ли хищение шубы отвлекающим маневром.

Ранее пресс-центр МВД сообщил о задержании в подмосковном поселке Заречье подозреваемого в краже картины. Им оказался фигурирующий в настоящее время в наркопреступлении мужчина. На период расследования он был отпущен под подписку о невыезде.

МВД опубликовало видео, на котором запечатлен момент кражи, штурм жилища подозреваемого, его первый допрос и обнаружение картины. Добавим, что в МВД ранее сообщили, что преступление, вероятно, совершено из корыстных побуждений. Не исключено, что картина была украдена "под заказ".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи
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