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28.01.2019 17:28
Рубрика: Коммерческий транспорт

Китайский пикап приедет в Россию весной

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба JAC. Фото: Пресс-служба JAC.
Фото: Пресс-служба JAC.

Компания JAC Motors решила зайти в узкий российский сегмент пикапов со своей новинкой JAC T6. Сертификационные испытания новой рамной модели уже завершены, одобрение получили сразу несколько модификаций, планируемые для продаж на территории России, которые начнутся весной.

Как сообщает пресс-служба "Джак Автомобиль", автомобили для российского рынка собирают на заводе "СарыаркаАвтоПром" в Казахстане. Российские цены сейчас определяются и будут объявлены незадолго до старта российских продаж, намеченного на первую половину 2019 года.

Фото: Пресс-служба Kia
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О том, что JAC Motors планирует начать продажи JAC T6 в России, "РГ" выяснила еще в июле 2018 года. Тогда предполагалось, что "китаец" доберется до нас осенью, однако процесс сертификации затянулся.

Напомним, что JAC T6 - это классический пикап с пятиместной четырехдверной кабиной и кузовом на лонжеронной раме с габаритами 5315х1830х1815 мм, дорожным просветом 216 мм и грузоподъемностью - 820-900 кг. Автомобиль предложат у нас с полным приводом "парт-тайм" с жестко подключаемой передней осью и понижающим рядом передач.

Российскую моторную линейку составят два четырехцилиндровых аграгата стандарта Евро 5. Бензиновый 2-литровый мотор завивает 177 л.с., 2-литровый турбодизель - 136 л.с. Трансмиссия - исключительно 6-ступенчатая "механика". Интересно, что заднеприводная модификация, доступная на других рынках, также сертифицирована для России, но предлагать ее у нас китайцы по крайней мере на старте продаж не планируют.

Фото: Юрий Зубко/РГ
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В базовое оснащение JAC T6 входят две подушки безопасности, ABS, EBD, задние парктроники, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, электростеклоподъемники, кондиционер, аудиосистема с CD и USB. В более дорогих исполнениях доступны система помощи при подъеме (HHC), система стабилизации (ESC),система контроля тормозных усилий (TCS), контроль давления в шинах (TPMS), система бесключевого доступа, камера заднего вида, система громкой связи Bluetooth и кожаная отделка салона.

Как ранее писала "РГ", на родине, в Китае, цены на JAC T6 начинаются с 85 800 юаней, что примерно соответствует сумме в 850 000 рублей. В Казахстане цена выше и начинается с отметки в 7 350 000 тенге (эквивалент 1 338 000 рублей). Скорее всего, для нашего рынка актуальнее именно этот ориентир.

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#JAC