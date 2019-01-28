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28.01.2019 18:02
Рубрика: Общественный транспорт

Тянут деньги

Текст: Ольга Игнатова
Чаще всего пассажиры такси жалуются на завышенную стоимость поездки и навязывание дополнительных услуг.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора, обработав обращения потребителей на вторую "горячую линию" по услугам такси и каршеринга. Больше всего вопросов и претензий поступило от жителей Сибирского, Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов. Например, люди жаловались, что таксисты не выдают квитанции, просят дополнительно заплатить за детское кресло, багаж, перевозимый на заднем сиденье, в пути повышают размер оплаты за поездку.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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Волнует пассажиров и правовая сторона таксомоторных перевозок. В первую очередь вопросы и жалобы касались отсутствия информации о перевозчике, которую должна предоставить диспетчерская служба такси. Не уверены пассажиры и в том, что у таксистов есть разрешения на перевозки. Возрос интерес к деятельности агрегаторов такси, а именно к качеству и безопасности услуг, которые они предоставляют. Пассажиры возмущались, что машины, заказанные у агрегаторов, подаются грязными, а водители хамят и не хотят возвращать забытые вещи.

Работа каршеринга также вызывает немало вопросов. Так, арендаторы машин рассказывали, что встречали автомобили в неисправном состоянии, были недовольны тем, что машину нельзя оставить в парковочной зоне аэропорта, нельзя вносить изменения в договор каршеринга.

В Роспотребнадзоре напомнили, что по фактам нарушения прав при пользовании услугами такси и каршеринга нужно обратиться в территориальное управление ведомства по месту жительства и составить обращение.