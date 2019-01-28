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28.01.2019 16:10
Рубрика: Легковые авто

Названы самые популярные автомобильные цвета 2018 года

Текст: Борис Захаров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Известный производитель лакокрасочных материалов BASF Coatings обнародовал традиционный отчет, содержащий статистические данные о самых популярных вариантах окраски автомобилей на сегодняшний день.

Согласно этому исследованию, в минувшем году популярностью пользовались так называемые ахроматические цвета (которые нельзя получить смешиванием основных цветов), а именно белый, черный, серый и серебристый - доля реализованных машин, окрашенных в такие оттенки, составила почти 80%.

Фото: Скриншот с сайта avito.ru
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Самым распространенным в 2018 году стал белый цвет. Белоснежные машины выбрал в минувшем году 41% покупателей, причем наибольшая доля таких автомобилей (59%) пришлась на Китай.

Отметим в этой связи, что к покупке белых автомобилей подталкивает не только эстетический, но и финансовый фактор. Как правило, в производственной линейке большинства автомобильных компаний это базовый оттенок,
за который дилеры не просят доплату.

После белого самыми популярными цветам автомобилей стали черный (16%), серый (13%), серебристый (9%), синий и его оттенки (8%), красный (7%) и коричневый (2%).

В числе цветов-аутсайдеров значатся золотистый, зеленый, оранжевый и фиолетовый (примерно 1%). Один из интересных трендов, который выявила BASF Coatings, падение популярности автомобилей серебристого цвета. В сравнении с предыдущими годами продажи таких автомобилей снизились на 6% .

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#автомобили