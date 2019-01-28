Не поставила на "ручник": Lexus укатился из-под носа у автоледи

"Алло? Да, уже почти дома. Захожу. Только покупки из машины достану. Поставь курицу размораживаться, а я сейчас... Ой, куда ты?! Стой, стой, стооооооой! Берегитесь! Ой, мамочки..."

Примерно так с языка жестов и мимики можно перевести монолог автоледи, припарковавшей машину у дома на склоне и забывшей использовать стояночный тормоз.

Соскучившийся по приключениям Lexus дождался, когда хозяйка вышла из салона, и мягко тронулся вниз под уклон, навстречу оживленному движению и новым знакомствам.

По счастливому стечению обстоятельств машина не перевернулась на извилистом спуске и не врезалась ни в кого по проходящему ниже шоссе, а ловко сбила несколько мусорных баков и спокойно остановилась на обочине. Господь бережет не только дураков и влюбленных, но и, как видно, автоблондинок.